Vi registrerer at Hålogalandsrådet gir uttrykk for sin bekymring rundt permanent plassering av base for ambulansehelikopteret i regionen, og det har vi stor forståelse for. Vi er også bekymret – for pasientene i Lofoten og Vesterålen som i dag ikke har tilgang til et likeverdig tilbud innen akuttberedskap som våre naboer i nord, sør og øst for oss. Det er på tide at saken om permanent plassering av helikopterbase i midtre Hålogaland finner sin avslutning, og at fagfolk, tjenesten og befolkninga får et likeverdig akuttilbud.

Stokmarknes og Vesterålen ligger omtrent midt i midtre Hålogaland, og vårt sykehus og vår flyplass ligger bare noen minutter unna hverandre i kjøretid.

Helikopteret som nå skal få sin permanente plassering har fra 2015 vært midlertidig plassert ved to lokasjoner i Ofoten, og i Troms fylke, nærmere bestemt Evenes og Harstad. Disse årene har man fått verdifull innsikt i, og kunnskap om hvordan helikopteret vil tjene vår storregion ved en plassering i Troms.

Helse Nord har vært tydelig på at man ikke skal få «utilsiktede pasientstrømmer» i regionen på bakgrunn av ei baseplassering, og at målet er at pasientene skal leveres på sitt lokalsykehus når det er riktig behandlingsnivå, og direkte på Nordlandssykehuset Bodø eller Universitetssykehuset i Nord-Norge når dette er riktig behandlingsnivå. Vi stiller oss bak dette fokuset og berømmer Helse Nord for å løfte problematikken.

I 2019 ble ambulansehelikopteret flyttet fra sin base i Evenes til ny midlertidig base i Harstad. Årsrapporten som er levert fra basen for 2020 peker på erfaringer som viser at lokaliseringen i Harstad har bidratt til utilsiktede pasientstrømmer mellom UNN Harstad og UNN Tromsø. Man ser at andelen overføringer med helikopter fra UNN Harstad til UNN Tromsø helt siden oppstarten har vært høyere enn for de øvrige lokalsykehusene (Vesterålen, Lofoten, Narvik) og at denne trenden har blitt forsterket etter at helikopteret kom til Harstad i 2019.

Data viser at andelen pasienter som er innlagt ved UNN Harstad øker, samtidig som andelen pasienter som er innlagt ved Nordlandssykehuset Vesterålen (Stokmarknes) og UNN Narvik har gått ned. Dette kan blant annet tilskrives at det har oppstått utilsiktede pasientstrømmer.

Erfaringstall fra når helikopterbasen var lokalisert ved Evenes lufthavn viser at alvorlighetsgraden ved helikopteroppdrag fra UNN Harstad og UNN Narvik var lavere enn alvorlighetsgraden når helikopteret ble benyttet av sykehusene i Lofoten og Vesterålen. Helse Nords utredning fra 2019 slår fast at dette kan indikere et overforbruk. Dette støttes også av muntlige tilbakemeldinger fra vakthavende crew ved daværende base på Evenes.

Det er mye snakk om «værskillet» som ligger rundt Hinnøya, og de vanskelige flyoperative forholdene. At deler av Lofoten og Vesterålen kan ha krevende tilgjengelighet på værutsatte dager er et argument FOR permanent plassering av base i Vesterålen, ikke et argument MOT. Ser man på kartet rundt oss vil man se at området nord, sør og øst for oss er godt dekket av luftambulanseressurser.

Vi jobber for at befolkningen i vår storregion skal ha likeverdige helsetjenester. Derfor ønsker vi den permanente helikopterbasen velkommen til Stokmarknes og Vesterålen, slik at man sikrer ei likeverdighet og lik tilgang på spesialisert kompetanse og kritisk helsepersonell. Alle andre plasseringer vil ytterligere forsterke forskjellene i stor-regionen, og det kan vi ikke akseptere.