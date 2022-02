Etter forslag fra MOS besluttet et enstemmig kommunestyre i desember 2020 at kommunedirektøren innen november 2021 skulle utrede mulighet for nytt helsehus på Melbu i kommunal regi eller som OPS (offentlig privat samarbeid).

Innen tidsfristen som kommunestyret hadde satt forelå det ingen utredning. Som lyn fra klar himmel fremmet kommunedirektøren forslag om nedleggelse av legekontoret på Melbu i sitt budsjettforslag, uten noen form for utredning. Som de fleste nå kjenner til, ble nedleggingsforslaget enstemmig avvist av kommunestyret under budsjettbehandlingen.

Når kommunedirektøren igjen får muligheten til å legge frem en helhetlig utredning til politisk behandling, velger kommunedirektøren nesten utelukkende å legge vekt på hvorfor det ikke er mulig å realisere helsehus på Melbu, som er helt i tråd med tidligere holdninger som kommunedirektøren har stått for. Hvordan kommunedirektøren kan konkluder uten å ha foretatt utredning av alle forhold i saken fremstår etter min mening som udemokratisk og lite gjennomtenkt.

Bedre blir det ikke når saken kommer opp til politisk behandling i helse- og omsorg. I stedet for å stemme for ett forslag fra MOS om å sende saken tilbake til kommunedirektøren for utredning i hht. kommunestyrets enstemmige vedtak, velger leder av utvalget Margareth Bentzen (AP) å stemme for kommunedirektørens forslag. Samtidig signalisere hun i tråd med premissene i saka nedleggelse av legekontoret på Melbu.

Som ikke det var nok sørget Senterpartiets representant Stig Sørmo å sette en stopper for å sende saken tilbake for ny utredning ved å stemme sammen med Arbeiderpartiet. Uten at økonomien i saka var utredet, begrunner Sørmo sitt standpunkt med dårlig kommuneøkonomi. Med høstens budsjettbehandling i friskt minne fremstår det for meg som et paradoks at ovennevnte to representanter som kommer fra Innlandet argumenterte og stemte slik de gjorde.

Behandlingen av saken i formannskapet resulterte i at Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre gikk god for at kommunedirektøren hadde utredet helsesentersaken i hht. kommunestyrets bestilling, og dermed også premissene til kommunedirektøren. Da jeg er forhindret fra å møte i kommunestyret og dermed ikke får muligheten til å bruke talerstolen for å argumentere for mitt syn i denne saken, har jeg valgt jeg å bruke media fordi kommunedirektørens argumenter i denne saken brukes til å argumentere for nedleggelse av legekontoret på Melbu. Jeg vil på det sterkeste fraråde kommunestyrets medlemmer å stemme for kommunedirektørens innstilling og dermed være med på å legitimere premissene i kommunedirektørens saksfremlegg.

Nå ligger ansvaret hos kommunestyrets representanter til å levere en utredning av helsesentersaken som bidrar til å skape forståelse, forutsigbarhet og trygghet knyttet til politiske vedtak.