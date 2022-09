I 2019 ble det brølt for klimaet foran Stortinget. Mandag 19. september vil det igjen bli brølt samme sted. Ikke for klimaet. Ikke mot Putins krig i Ukraina. Men for stans i strømeksport og innføring av makspris på strøm. Og mot «markedstvang fra EU og ACER».

Det er Industriaksjonen som har invitert til demonstrasjon. Det overordna kravet er at det må «tas kontroll over vannkrafta». Det høres jo tilforlatelig ut. Men det underliggende budskapet er ikke til å ta feil av: Det handler om at Norge må bli seg sjøl nok. Om å bygge gjerder til resten av Europa. Om å skru klokka tilbake. Og ei forestilling om at markedet og EU er rota til alt ondt.

Plattformen for demonstrasjonen er en serie med påstander. Felles for dem er at de er høyst diskutable. Noen av dem har ingen rot i virkeligheten. Jeg skal her nøye meg med å se nærmere på én av dem.

Netto krafteksport

Ifølge Industriaksjonen er «vannmagasinene rekordlave etter massiv eksport det siste året». Men stemmer det?

Ifølge NVEs siste rapport om kraftsituasjonen var netto krafteksport fra Sør-Norge til og med uke 35 i år på 1,7 TWh. I samme periode i fjor var eksporten på 9,2 TWh. Eksporten var således meir enn fem ganger så stor i 2021 sammenligna med inneværende år. Likevel presterer Industriaksjonen å hevde at det er en massiv eksport siste året som er årsak til at vassmagasinene er «rekordlave».

Det er Midt- og Nord-Norge som kan vise til økning i nettoeksporten i 2022. Fra 1,9 TWh i 2021 til 7,6 TWh i inneværende år. Men denne økninga har ikke gått på bekostning av oppfyllinga i vassmagasinene. I uke 35 i år var magasinfyllinga i Nord-Norge på 92 %. På samme tid i 2021 var den på 80,5 %. For Midt-Norge var tilsvarende prosenter på henholdsvis 83,1 og 71,7. Den store eksportøkninga har således ikke gått på bekostning av magasinfyllingene i Midt- og Nord-Norge.

For hele Norge har nettoeksporten blitt redusert fra 2021 til 2022 med 1,8 TWh – fra 11,1 til 9,3 TWh.

Kraftproduksjonen i Sør-Norge var 71,1 TWh til og med uke 35 i 2021. I år har produksjonen vært vesentlig lavere – 57,9 TWh.

Det er lov å demonstrere foran Stortinget. Men det er synd at folk inviteres til å brøle om strøm på et grunnlag som ikke holder mål.