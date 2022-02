Nå må vi gripe muligheten for å få gjenopprettet Tingretten og Jordskifteretten på Sortland, sier Karianne Bråthen, stortingsrepresentant, og Tove Mette Bjørkmo, varaordfører i Sortland.

Vi er glad for at regjeringen leverer og allerede nå sender ut en gjenoppretting av domstolene på høring. Vi må sikre god rettssikkerhet og tilgjengelige tjenester i hele landet. Denne saken kjempen vi begge for som ordfører tidligere, og vi er opptatt av at vi skal få de tilbake.

Men vi må kjenne vår besøkelsestid – her må vi sende inn høringssvar fra kommunene, tillitsvalgte og domstolledere.

I høringen bes det også om innspill til andre forslag, blant annet:

Forslag knyttet til å styrke lokale domstoler og gjøre dem mindre sårbare,

Forslag knyttet til å styrke fleksibiliteten i domstolene,

Forslag til tiltak for å ivareta barns rettssikkerhet, og

Forslag til endringer i adgangen til å opprette felles domstolledelse.

Tingretten er viktig for Vesterålens innbyggere, og vi har ikke vært fornøyd med sentraliseringen vi har sett under Høyreregjeringen på flere områder.

Nå er muligheten her til å gjenopprette Vesterålen Tingrett på Sortland – den må vi gripe, sier de begge to.