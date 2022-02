Norge la i fjor fram en ny baseavtale med USA. Her får USA vide fullmakter og flere unntak fra norske lover og regler. Det er fire slike baser det er snakk om: Deler av Sola flyplass, Rygge flystasjon, Evenes flystasjon og Ramsund orlogsstasjon. Alle disse blir såkalte omforente områder. Nå gjenstår bare Stortingets godkjenning av denne avtalen.

Jeg leste en viktig og godt skrevet artikkel i Stavanger Aftenblad, skrevet av journalistene Geir Søndeland og Jarle Aasland der de intervjuer Norges første kvinnelige jagerflypilot Mette Grøtteland.

Jeg har under laget et resyme av artikkelen, og jeg personlig og Rødt deler de betraktninger som blir presentert der, men først et sitat fra Sverre Lodgaard, seniorforsker emeritus ved Norsk Utenrikspolitisk institutt (NUPI) :

«På denne måten trekkes Norge dypere inn i en rivalisering mellom stormaktene. Avtalen sikrer USA utstrakt råderett og kontroll der amerikanske styrker og personell skal være plassert. Det er ikke gitt at vi får flere amerikanere her, men avtalen legger opp til at USA raskt kan bygge opp større styrker i Norge», sitat slutt.

Forrige forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) mente at avtalen ikke endrer norsk basepolitikk, - mon det.

Baseerklæringen av 1949 la til grunn at Norge ikke skulle medvirke til aggressive formål eller tillate at norsk område ble brukt i slik politikks tjeneste.

I erklæringen heter det at den norske regjering vil ikke tiltre noen overenskomst med andre stater som innebærer forpliktelser for Norge til å åpne for baser på norsk territorium så lenge ikke Norge er angrepet eller utsatt for trusler om angrep.

Norge var tydelig på at Nato-medlemskapet utelukkende var defensivt motivert og ikke innebar å ta del i en militærpolitikk som kunne øke den politiske spenningen i verden.

Rødt mener baseavtalen må stoppes i Stortinget da den bryter med intensjonene i baseerklæringen av 1949.

I «den nye kalde krigen» vi nå opplever i dagens Europa, bør etter vår mening norsk utenrikspolitikk ikke styres av krigshissere, men bidra til å bygge ned spenning og skape dialog på tvers av nasjonale grenser. En ytterligere oppskalering av amerikanske baser på norsk jord i fredstid vil ha motsatt virkning.

Samtaler og dialog førte fram under Cuba-krisen i 1962, svært lik den situasjonen vi har i Ukraina nå.