Birk Ruud var suveren i kvalifiseringen i Big Air under vinter-OL i Beijing og går til finalen som favoritt. Foto: AP Photo/Jae C. Hong

Etternavnet er allerede en del av norsk idrettshistorie, selv om det ikke skal være noe slektskap verken med OL-legende Birger Ruud og hopplegenden Roger Ruud. Siden starten av tenårene har Birk Ruud vært en utøver å regne med i freeski, som er blitt en del av OL-programmet til freestyle de siste lekene. Som 15-åring debuterte han i verdenscupen, vant ungdoms-OL som 16-åring i 2016, og som 17-åring var han aktuell for OL i PyeongChang, men de ansvarlige for uttaket valgte å stryke hans navn fra den endelige OL-troppen. Hjemme så han landslagskollega Øystein Bråten vinne olympisk gull i slopestyle. I Beijing skal Ruud delta i både slopestyle og halfpipe, i tillegg til Big Air.

Freeski er en av de nye grenene innen OL-familien. Freestyle kom med i OL i 1992, gjennom hopp og kulekjøring. I 2006 kom skicross på programmet, før slopestyle og halfpipe kom med i 2014. I 2022 er også en lagkonkurranse i mix-hopp og Big Air, en øvelse som kanskje er den mest spektakulære på OL-programmet. Utøverne gjør spektakulære triks, flere meter oppe i luften.

De nye OL-øvelsene har vært med på å skape nye OL-helter. Da skicross kom på programmet, dukket for eksempel to «vrakede» alpinister opp og vant hver sin OL-medalje. Både Audun Grønvold (bronse) og Hedda Berntsen (sølv) sørget for medaljer en ikke hadde regnet med i 2010 i Vancouver.

Hedda Berntsen tok en overraskende sølvmedalje i skicross i Vancouver i 2010. Foto: Heiko Junge / NTB

Norge har vært blant de ledende nasjonene i freeski, selv om utøverne ikke er spesielt kjente i Norge. Nevner en Tormod Frostad, Sandra Eie, Johanne Killi, Ferdinand Dahl og Christian Nummedal for en gjengs nordmann, vil han/hun trekke på skuldrene. Freeski, sammen med snøbrett, har fått et rykte for å være lek og at utøverne er useriøse. Men faktum er at disse utøverne nedlegger like mange treningstimer i forberedelser som for eksempel en langrennsløper i verdenstoppen. Det dårlige ryktet er ufortjent. Utøverne fortjener å bli tatt seriøst.

Birk Ruud etter verdenscup på Hafjell i 2020. 22-åringen er et større navn internasjonalt enn i Norge. Foto: Geir Olsen / NTB

Vinter-OL i Beijing har så langt vært på det jevne for de norske fargene. Selv om det ble gull til Johannes Høsflot Klæbo på langrennssprinten tirsdag, var det bare en av åtte løpere som kom til finale. Det er under pari, selv om en skal huske at det ikke er bare nordmenn som trener og forbereder seg inn mot et OL. Når det er stang ut for allerede etablerte helter, åpner det for å skape nye helter. Og det er en slik helt som kan bli skapt natt til onsdag gjennom Birk Ruud. Ruud var med i 71 grader nord i høst, og ikke lenge etter ble det kjent at han hadde mistet sin kanskje viktigste støttespiller da hans far døde. I så måte kommer 21-åringen inn i OL med en historie som en nordmann egentlig burde trykke til sitt bryst. Han har vunnet X-Games to ganger i Big Air og er regnet som en av de største stjernene internasjonalt i freeski. Han fortjener å bli en av Norges største idrettshelter også.