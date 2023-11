Røde kors trenger hjelp frem mot jul. Behovet for hjelp er større enn tidligere. Dette skyldes høyere prisvekst og høyere renter. Allerede i 2021 hadde vi over 4400 under 18 år som vokste opp i lavinntektsfamilier i Nordland.

Det er økt behov for hjelp til basisvarer, og organisasjoner som har matutdeling rapporterer om lange ventelister. Barnefamilier og flyktninger fra Ukraina utgjør en stor del av ventelistene.

Ifølge Brennvik er mange frivillige i Røde Kors i kontakt med fortvilte foreldre og får hjerteskjærende historier.

Lokalforeninger i Røde Kors i Nordland har ulike tiltak i tiden frem mot jul for å bistå dem som trenger det mest og har gode samarbeid med sitt kommunale hjelpeapparat. Det dreier seg om mat til jul, aktiviteter for familier og ensomme, og julegaver.

Hjelpen blir finansiert gjennom ulike ordninger, og mange er avhengig av donasjoner gjennom Spleis eller Vipps.

Vi oppfordrer alle gode krefter lokalt til å ta i et tak for sine sambygdinger og naboer i tiden fremover. Både næringsliv og privatpersoner kan bidra, og alle monner drar.

Sammen kan vi være med å gi den lille hjelpen som trengs for at juletiden skal bli verdig og fin for de rundt oss.