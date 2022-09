Det er urolige tider i verden rundt oss. Putins brutale krig mot Ukraina krever hver dag flere uskyldige ofre. Putins gass-krig mot Europa sender strømprisene til skyhøye nivåer som gjør mange urolige for egen økonomi. Samtidig er det rekordmange i jobb i Norge, og det er mangel på arbeidskraft og stigende inflasjon. Samlet gir dette oss noen tøffe valg fremover.

Politikernes viktigste jobb nå er å sikre trygghet for folk sine jobber og økonomi. Statsbudsjettet som kommer i oktober må derfor stramme inn på oljepengebruken, slik at ikke renten presses opp mer enn varslet. Vi må prioritere hardere, slik at budsjettet sikrer rettferdighet for folk i møte med høyere priser, økt rente og inflasjon.

Mange sier vi kan bruke så mye penger fra oljefondet vi bare orker for å gjøre noe med de økende prisene. Problemet er bare at denne løsningen gjør vondt verre. Hvis vi politikere nå ikke klarer å prioritere vil renten stige enda mer enn varslet, og økninger i renter og priser bare fortsetter. Derfor må vi stramme inn på pengebruken for å passe på at folks største utgift, boliglånet, ikke blir for altfor dyrt.

Vi må være ansvarlige og tørre å lage et strammere statsbudsjett som kutter kostnader og prioriterer det viktigste først. Pengene må brukes mer rettferdig slik at folk med vanlige og lave inntekter ikke blir hardest rammet slik verdenssituasjonen nå er. Vi må prioritere å holde folk i jobb. At folk har tilgang til gode helsetjenester i hele landet og får hjelp når de trenger det. Vi må prioritere mer kraftproduksjon i Norge, og kutte klimagassutslipp.

Det er ikke alltid populært å si at man skal stramme inn og bruke mindre penger. Det er likevel riktig å gjøre det som trengs for å trygge folk sine jobber og økonomi. Derfor blir det et stramt, men rettferdig statsbudsjett i høst.