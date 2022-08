Spørsmål man kan stille seg selv og AQL/Starlink/Øksnes kommune og politikere:

Bør det det være grenser for hvor langt noen få mennesker og deres selskaper skal trenge inn i samfunnets kjerneaktivitet? Bør vi slutte å være så gjennomsyra naive i innovasjonens navn?

Starlink er et selskap noen kan ha hørt om i et åndedrag om å redde Ukraina eller Afrika, men egentlig ikke forstår helt hva er. Andre møter det kanskje for første gang her. Ifølge Reuters: Musk's warning comes after John Scott-Railton, a senior researcher at University of Toronto's Citizen Lab project, said Russia could use Starlink's uplink transmissions in Ukraine as beacons for airstrikes.

I korte grep er Starlink et satellittbasert internett-firma startet av Tesla- og SpaceX-mannen Elon Musk. Hovedformålet er å sikre internett til alle ved å spesielt fokusere på rurale områder hvor nettforbindelse har vært svært dårlig eller ikke-eksisterende. Ved å kjøpe en liten parabol kobles du til en av de rundt 3.000 satellittene Musk har skutt opp siden 2018 (de går i relativt lav bane rundt jorda som gjør at astronomer forarger seg over en ødelagt nattehimmel). I 2021 eide Elon Musk en tredel av alle aktive satellitter på himmelen. Planen er å sende opp rundt 1.000 nye hvert år. Et annet problem dukker opp når regninga til privatpersonen skal betales. For å koble seg til Elon sitt «internett-for-alle» er ikke billig. Prislappen per måned er 99 dollar, og utstyret koster 549 dollar. Se bilde av skjermdump.

På denne måten tjener en av verdens rikeste menn på at styresmakter har neglisjert utvikling av offentlig infrastruktur. Det dukker også opp offentlig-privat bistandsprosjekter med Starlink for å gi bedre internettilgang - og Elon tykkere lommer. Som da amerikanske skattebetalere punget ut 20 millioner kroner for å sende Starlink-utstyr til Ukraina etter Putins invasjon. Det bør først som sist anbefales at Norge ikke begir seg ut på slike filantrokapitalistiske eventyr.

Høytsvevende:

I Starlink sine tjenestevilkår: «For tjenester som tilbys på Mars [..] anerkjenner partene Mars som en fri planet og at ingen jordbasert regjering har autoritet eller suverenitet over Mars-baserte aktiviteter. Følgelig vil tvister avgjøres gjennom selvstyrende prinsipper, etablert i god tro, ved tidspunkt for bosetting av Mars.» Når Elon er ferdig med å bruke Starlink til å skuffe inn penger til guttedrømmen - og har utviklet sine astronomisk griske armer på jorda gjennom å drive rovdrift på miljø, arbeidere, kunnskap og offentlige budsjetter - så er det han som skal bestemme hvordan Mars forvaltes.

Jorden kaller, og vi er tilbake på Strengelvåg. Det betyr at lokalsamfunnet skal huse en viktig stasjon for Elon Musk sin egotripp til Mars. Strengelvåg, hvor en stor del av lokalbefolkninga er kritiske til planene på grunn av frykt for støy og stråling. De viser til at kommunen ga tillatelse til byggingen av Starlink-parabolene uten tilstrekkelig involvering av beboerne.

Så: Er det rett at vi tilrettelegger for at Norge og Strengelvåg bistår i å gi over viktig infrastruktur til en av verdens rikeste menn? Amnestys tolkning av at tilgang til internett bør ses som en menneskerett, er riktig. Tolkningen må reflekteres i nasjonalt og internasjonalt lovverk gjennom at det offentlige forvalter denne infrastrukturen. Noen få skal ikke kontrollere menneskerettighetene våre. Teknologigigantene skal fratas makt, ikke gis mer - spesielt når de misbruker makten for å mate sin egen stormannsgalskap.

Å si nei til Starlink på Strengelvåg er en start. Å ta demokratisk kontroll over data og infrastruktur er det viktigste steget vi kan ta for å møte en rekke av vår tids største utfordringer.

PS.

Elon Musk skal etter planen delta på åpningen av oljemessen i Stavanger klokken 11 i dag, mandag, sammen med blant andre kronprins Haakon og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Tro hvor han er i morgen?