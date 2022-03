En investorgruppe som kaller seg Nyksund Fryseri AS ønsker å legge til rette for utbygging av hotell i kystkulturperlen Nyksund. Utbyggingen er avhengig av omregulering da hele havneområdet er regulert til bevaring, og inngår i en kulturminneklynge av stor regional kulturhistorisk verdi.

Tirsdag 29. mars skal Øksnes kommunestyre sluttbehandle ny detaljreguleringsplan.

Luksushotell i verneverdig område

Planområdet på til sammen 1,7 dekar består av det gamle Fryseriet og Filéhallen, og en inntilliggende tomt som i dag brukes til lek, kreativ utfoldelse og rekreasjon av så vel lokalbefolkning som besøkende. De eksisterende bygningene forutsettes revet, utnyttelsesgraden økt fra 40 % til 100 % BYA, og at byggehøyden kan være 19,5 m (5 etasjer) på store deler av området, også mot havna. I tillegg berøres friområdet på toppen av Ungsmaløya, der det fortutsettes at ca. 500 m2 kan sprenges bort og erstattes med parkering og adkomst til hotellet.

Hotellet kan oppføres som ett bygg, men må visuelt deles inn i flere mindre volum, og der detaljering og farger må tilpasses det eksisterende kulturmiljøet. Hotellet vil bestå av ca. 30 suiter, restaurant, bar, møteroms- og aktivitetsfasiliteter m.m., og være helårsdrevet.

Stort engasjement

Planen har vært lagt ut til offentlig ettersyn og svært mange merknader har kommet inn fra foreninger, lokale bedrifter, sektormyndigheter og private. Felles for mange av merknadene er at man opplever at målestokk og byggehøyder ikke er tilpasset den eksisterende verneverdige bebyggelsen slik at den kulturarv Nyksund representerer for ettertiden ikke blir godt nok i varetatt.

Undertegnede sivilarkitekt og fotograf Svein Erik Tøien driver firmaet NYKSUNDARK i Nyksund (etablert 2014), og Marie Elisabeth Mjaaland er eier og daglig leder for NYKSUND RETREAT AS (etablert 2013), med virksomhetene Nyksund Kurs & Retreatgård og Nyksund ART Gallery. Vi har vært fastboende i Nyksund siden 2012.

Vi opplever at Nyksund – «byen i havet» - er en fantastisk liten kystkulturperle med sin egen unike atmosfære, magi og tiltrekningskraft. De historiske omgivelsene er til å ta og føle på, naturen rå og storslått, og vær og vind alltid skiftende. Nyksund berører hjerter, inviterer til kreativitet og rekreasjon, og er et sted å bli glad i.

Derfor har vi også i alle årene latt oss engasjere i stedsutvikling. Nyksund har et stort potensial som «kreativ smeltedigel» hvor det er rom for så vel ro, fordypning, inspirasjon og hjertefellesskap, og som kan skape identitet, tilhørighet og engasjement, både for besøkende og fastboende. Følgelig har vi også latt oss engasjere av hotellplanene i hjertet av Nyksund.

Lite konkret informasjon

Fra tiltakshavers side er det blitt sagt at de vektlegger et godt samarbeid med lokalbefolkningen, og at «prosjektet skal ivareta eksisterende interesser i fiskeværet og bygge opp om disse» (Planbeskrivelsen s. 5). Men selv om vi har deltatt på alle informasjonsmøter, og bidratt med innspill og merknader gjennom hele planprosessen, så opplever vi at det er blitt gitt lite konkret informasjon om hotellprosjektet utover det plansaken krever.

I media har styreleder opplyst om at det dreier seg om et bygg på ca. 3.000 m2, at det skal være kvalitet i alle ledd, og prislappen kan komme på over 150 millioner kroner (Bladet Vesterålen 11.01.2022). På informasjonsmøter har suitehotellet «Fogo Island In» i Canada blitt nevnt som referanseprosjekt (jfr. NRK-dokumentaren; her starter romprisen på ca. kr 20.000 pr natt), men på spørsmål om antall senger, driftsform, målgruppe, o.l., er vi blitt møtt med «ingen ting er bestemt», «det er bare en skisse» (Snøhettas idéskisser), og «vi tar det med videre» uten at vi kan se at det er blitt gjort.

Før- og etter-illustrasjoner

Flere innspill i planprosessen har etterlyst før- og etter-illustrasjoner slik at det er mulig å danne seg et realistisk bilde av planinnholdet for så vel politikere, sektormyndigheter, lokalbefolkning, som andre interesserte. Dette er ikke blitt etterkommet.

NYKSUNDARK har derfor på eget initiativ utarbeidet illustrasjoner som viser i datamodell hvilke volumer den nye reguleringsplanen tillater, sett opp mot dagens situasjon. Illustrasjonene er generert fra en datamodell basert på digitale kart, og høyder på eksisterende bygg og terreng samsvarer med høyder i foreslåtte reguleringsbestemmelser og Snøhettas skisse. Illustrasjonene er derfor ikke misvisende, slik saksfremlegget påstår uten å begrunne hvorfor.

Vi har også laget en 2-minutters videokommentar til planforslaget som er en del av dette leserinnlegget: «Kulturperlen Nyksund i Vesterålen – Luksushotell på Fryseritomta – en kommentar» https://www.youtube.com/watch?v=iVWMA_4vIgM

Næringsvennlig kommune

Øksnes kommune ønsker å være en næringsvennlig kommune, og et av målene i Kommuneplanens Samfunnsdel (2020) er økt satsning innenfor reiseliv og turisme. Hotellutbyggingen vil føre til nye arbeidsplasser, og ingenting vil være bedre enn om Nyksund kan få flere fastboende. «De er limet og grunnlaget for aktivitet i Nyksund» (Kommunedelplan Den verdifulle kystkulturen i Øksnes - Kystkultur på ‘Yttersia’, 2011).

I dag er det ca. 20 fastboende (hvorav 6 barn) på de to holmene i havet, og med noen få arbeidsplasser innenfor reiseliv og kultur. Total overnattingskapasitet er ca. 50 rom/130 senger fordelt på ca. 2.400 m2, inkludert restauranter og andre nødvendige fasiliteter, men det er kun overnattingsbedrifter som driver restaurant som kan leve av virksomheten.

Nyksund kulturarena

Men Nyksund er ikke bare for turister, Nyksund er også en betydelig kunst- og kulturarena i regionen, ikke minst om sommeren, noe som også kommer tydelig frem i Kommunedelplanens langtidsstrategier frem mot 2025 i bl.a. følgende målsetninger:

- «Utvikle Nyksund som en sentral kulturarena av høy kvalitet i Vesterålen» (s. 29)

- «Styrking av Nyksund kulturelle image» (s. 30)

Men verken Kommunedelplanen eller Nyksund kulturarena blir nevnt med et ord i plandokumenter og saksfremlegg - selv om plansaken legger opp til at Nyksund mister et viktig og verdifullt uteområde m/scene. Helt siden kunstnere og andre kreative sjeler begynte å ta Nyksund i bruk etter fraflyttinga har området blitt brukt til kreativ utfoldelse og kulturarrangementer, og plassen er kanskje det mest synlige uttrykket for Nyksund som kreativ smeltedigel i dag.

Samtidig markedsføres Nyksund som turistmagnet ute i den store verden nettopp som en spennende kunst- og kulturarena.

Stedsutvikling

I «Referat fra oppstartsmøte reguleringsplan» (11.06.2021) er stedsutvikling spesielt nevnt under Punkt 8 Viktige tema i planarbeidet: «viktige, planfaglige tema som må vurderes i det videre planarbeidet, og som skal kommenteres nærmere i planbeskrivelsen».

Tre punkter som skal utredes er ført opp i referatet:

· «Reiseliv. Utvikling og planlegging av Nyksund som attraktivt besøkssted og Myre/Øksnes som turistmål.

· Nyksund som sted og attraksjon.

· Helårsdestinasjon.»

Dette er ikke blitt gjort, noe vi har anført i våre innspill og merknader til plansaken. Men i saksfremlegget svarer kommunen ganske enkelt kort og godt: «stedsutvikling er sentralt i prosjektet, og er tilfredsstillende vurdert».

Masseturisme

Flere som har kommet med innspill og merknader uttrykker en bekymring for masseturisme. Dette avvises også i saksfremlegget: «Hotellprosjektet er vurdert som positivt for turisme, som generer arbeidsplasser og ringvirkninger for Nyksund».

Men masseturisme, definert som «antall tilreisende er større enn populasjonen som bor der», vil for Nyksund alltid kunne oppleves slik, også om vinteren. For det handler ikke bare om antall nye sengeplasser og arbeidsplasser, men bl.a. også massiv markedsføring av Nyksund i inn- og utland, mens nødvendig infrastruktur, f.eks. Nyksundveien, er langt fra er tilfredsstillende.

Hva kan Nyksund tåle?

I dag er reiselivsnæringen i sterk vekst i hele Nord-Norge. I Tromsø er det så langt varslet rundt 200 cruiseanløp i 2022, og der en kvart million mennesker kommer til å trø i Tromsøs gater i tillegg til alle andre som er og bor der.

Hva hvis bare noen få av disse cruisearrangørene får høre om Nyksund og vil besøke den nye turistattraksjonen, er da Nyksund og Øksnes rustet for det? Og er det ønskelig i det bittelille og sårbare samfunnet ute i havgapet?

I Kommunedelplanen for Nyksund står det: «Målet er ikke nødvendigvis flere turister, men flere mennesker som skaper og produserer kunst, musikk, forretningsideer – Nyksund er jo som en kreativ lekekasse. Vintersesongen skal fortsatt være stille, men med flere mennesker som er stille sammen.» (s. 20)

En av grunnene til at det nå i Nyksund er i gang flere nye byggeprosjekter rettet mot overnatting til turister, er at flere kunstnere har valgt å selge sine eiendommer. Balansen mellom kreativ smeltedigel og turistfelle er en skjør og vanskelig balansegang.

Hvis Øksnes kommune ikke ønsker at Nyksund skal forvandles til et rent turistvær er det helt nødvendig at de planfaglige temaer som er nevnt under «Stedsutvikling» i Oppstartsreferatet utredes grundig FØR de folkevalgte representantene tar endelig stilling til hotellplanene - herunder sosiale, samfunnsmessige, kulturelle og miljømessige konsekvenser for så vel besøkende, hytteeiere, som fastboende.

Målestokk og byggehøyder må reduseres

De nye reguleringsbestemmelsene legger opp til at hele Fryseritomta kan bebygges i 5 etasjer høyde, med unntak av i sydvest hvor det må være 6 meter avstand til fasaden på Kvitbrygga, og maks 13 m byggehøyde. Mulig byggeareal på et «frimerke» ikke større enn en eneboligtomt i hjertet av kulturminnemiljøet blir dermed ca. 4.500 m2.

Men de eksisterende bygninger er bare 3 etasjer høye mot havna. Høyden på hotellet må derfor tilpasses dette ved en maks høyde på 3 etasjer, men med mulighet for at ett av volumene kan være 4 etasjer høyt.

En slik endring av bestemmelsene vil redusere mulig byggevolum til ca. 4.000 m2, noe som fortsatt vil gi et rikelig handlingsrom for arkitektene for å realisere hotellprosjektet. Hvis ikke, bør man vurdere om hotellet kanskje heller bør ligge et annet sted enn i det bevaringsverdige havneområdet – f.eks. på Opplandet ved innfarten til Nyksund, og som allerede er regulert til fritidsbebyggelse…?