Narvik-jenta Emma-Sofie Olafsen holdt tale under fylkestingets åpning i Mo i Rana i dag, på vegne av Ungdommens fylkesråd i Nordland. Hun etterlyste en tydeligere markering av Pride month under fylkestinget, og bedre seksualundervisning i skolen.

Kjære fylkesordfører og kjære fylkesting, jeg heter Emma-Sofie Olafsen og jeg er 15 år ung. Jeg kommer langveis, fra selveste BY1, Narvik. Først av alt, tusen takk for at jeg får komme hit i dag, som medlem og representant for ungdommens fylkesråd. 9.juni samlet vi nesten hele rådet på fylkeshuset i Bodø.

Vi hadde saksbehandling av fylkestingssaker der vi har kommentert samtlige saker. Blant dem er: “innføring av miljø forskrift for drosjer i Nordland.” “Styrking av samiske språk, kultur og identitet i videregående skoler” og “Regional transportplan 2022-2033.” Deretter tok vi en pause og hadde en liten bursdagsfeiring for vår flotte koordinator Einar, som fylte år den dagen.

Etter feiringen jobbet vi med de tre utvalgte prosjektene våre:

Starte hele livet, styrke ungdomsrådene og en dag som hybelboer.

Fra fredag til søndag var vi med på generasjonskonferansen, som vi også er medarrangører på sammen med de andre medvirkningsorganene i fylkeskommunen- lærlingerådet, eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelser.

Konferansen gikk som smurt, vi fikk flotte innlegg og det var en lærerik helg for alle som deltok.

Jeg vil gripe sjansen nå når jeg står foran dere, og har deres oppmerksomhet for å prate om noe vi UFR brenner for. Men hvis du ser deg rundt her i salen, vil du ikke gjette det .Nemlig pride, og det er ikke helt tilfeldig. Som dere kanskje vet, er det internasjonal pride month nå i juni, men det er fortsatt viktig å huske at pride er hele året! Derfor vil jeg ønske dere alle sammen “Happy Pride!”

Pride er en måned der man feirer individualitet og retten for å være den du er, og at du får elske den du vil elske. Vi i UFR tenker derfor spesielt i denne tiden på hvordan pride er knyttet til undervisning på skolen. Det vi ser som elever, er at seksualitet og seksuell identitet undervises som oftest i stor grad naturfaglig. Det vi mener er at seksualitet undervises som biologi, der prevensjon, kjønnssykdommer og graviditet er lagt vekt på, og ikke det samfunnsfaglige som omhandler følelser, LGBTQ, seksuell identitet og inkludering.

Skolene, spesielt de mindre i distriktene trenger lærere som har riktig, og god nok opplæring rundt temaet seksualitet. Dette er et kjempestort tema med mange viktige punkter å gå igjennom som f.eks grensesetting noe som er spesielt viktig å ta opp før, under og etter russetiden. Vi i UFR har derfor hatt stort fokus på “Æ E MÆ”.

Når det er snakk om inkludering synes vi at Nordland fylkeskommune skal bli flinkere på å dekorere/vise frem pride flagg og pride farger under juni måned. Slik som jeg nevnte tidligere er det ingen pride flagg eller farger i dette lokalet, under pride måned?? Hvorfor er vi så flinke på å markere rød dager, og 17.mai, men ikke pride som ikke bare er nasjonalt, men også internasjonalt?

Pride er viktig for vår generasjon for å lære fremtidige barn om inkludering, og bli kvitt alt som er tabubelagt rundt seksualitet og seksuell identitet. Men også spesielt for deres generasjon, og eldre som er oppvokst med det motsatte. Før var det ikke lov å være skeiv, og man fikk ikke snakke om LGBTQ, og i alle fall ikke være en del av samfunnet. Derfor er markering så sinnsykt viktig, for å feire hvordan samfunnet har endret seg, og er inkluderende uavhengig av seksuell orientering.

Det jeg vil at alle dere i dette rommet skal sitte igjen men når jeg går ned fra denne talerstolen er at markeringen av pride i Nordland fylkeskommune er for dårlig og undervisningen rundt tema “Sex” er enda dårligere. Noe av det viktigste vi lærer om på skolen er sex. Hvis ikke vi lærer om det på skolen hvor skal vi ellers lære om det? Hos foreldrene våre? Hos vennene våre? Eller det mest vanlige alternative, også kjent som porno.

Den dårlige seksualundervisningen i skolen virker som en dominobrikke. Vi lærer ingenting av den viktigste, det følelsesmessige, det samfunnsfaglige. Derfor er det fortsatt usikkerhet rundt seksuell orientering, for hvis vi bare lærer om “Adam og Eva”, hvorfor skal vi tro at “Eva og Eva” eller “Adam og “Adam” er greit?

Dette må endres på, akkurat slik som alt annet i samfunnet utvikler seg. Vi i Nordland må være et eksempel for resten av Norge slik at alle får god seksualundervisning. Da tror jeg vi er på lang vei når det gjelder inkludering og normalisering av pride og LGBTQ.

Igjen tusen takk for at dere hørte på det jeg hadde å si, og jeg ønsker dere et godt fylkesting