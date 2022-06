Hver sommer skjer det samme, hunder blir overopphetet og i verste fall dør fordi de må vente på matmor eller matfar i bilen. Kanskje sto bilen i skyggen med vinduene på gløtt og hundeeieren tenkte at en snartur på butikken skulle gå greit? Faktum er at det på en varm sommerdag fort kan det bli farlig for hunden å vente i bilen, selv om den står parkert i skyggen og med åpne vinduer.

Ved 20 – 22 grader og sol kan temperaturen raskt stige til 85 grader inne i bilen. Tidsforløp og temperatur vil variere med ulike faktorer som bilens farge og værforholdet. Det tryggeste er å aldri gå fra hunden din i bilen!

Hva bør du tenke på

Ta hunden med deg når du forlater bilen, eller la den være hjemme eller på hytta i stedet. Der er det svalt og godt for hunden.

– Husk også på at det kan bli veldig varmt bak i bilen når du kjører, selv om det ikke er så varmt der du selv sitter. Dette kan skje dersom solen steker inn bakfra eller hvis bagasje, skillevegger eller lignende blokkerer for sirkulasjonen. Et tips er å kjøpe sikkerhetssele til hunden slik at den kan sitte i baksetet på bilturer der du har med mye bagasje, råder Marianne Broholm Einarsen, administrerende direktør i Agria Dyreforsikring.

Heteslag

Hunder kvitter seg med varmen via tungen når de peser. De kan også skille ut litt svette under potene, men de svetter ikke over hele kroppen slik som vi mennesker gjør.

– Så snart temperaturen i bilen er høyere en hundens normale kroppstemperatur (37,5 – 39 grader), så begynner hunden å bli varm og vil normalt prøve å søke seg til vann eller kjølige områder. Prøv derfor å holde temperaturen i bilen lavere enn dette, sier veterinær Sara Solheim.

En overopphetet hund kan ha ett eller flere av disse symptomene:

Peser kraftig

Sikler

Hyperventilerer

Oppkast/diaré

Tørre, røde slimhinner

Høy puls

Urolig

Ustø

Forvirret

Besvimer

Sjokk

Hva skal du gjøre hvis hunden har heteslag?

La hunden få kaldt, friskt vann å drikke. Kjøl ned pelsen og huden ved å bade eller helle/dusje vann forsiktig over hunden.

– Vannet skal ikke være iskaldt. Kle gjerne hunden inn i et vått håndkle om du har dette tilgjengelig. Kontroller kroppstemperaturen om du har et termometer tilgjengelig og sjekk så ofte som mulig. Kontakt alltid veterinær, selv om hunden virker normal. Varmen kan ha forårsaket skader på indre organer, forteller Solheim.

Hva skal du gjøre hvis du oppdager en hund i en varm bil?

Dersom kritisk, hopp rett til punkt 3.