Helt siden Putins brutale invasjon av Ukraina har Norge vært klare på at vi skal stå i solidaritet med Ukrainerne. Så langt har vi tatt imot over 68 000 ukrainere. Etter sommeren har ankomstene økt kraftig. Den siste tiden har vi faktisk tatt imot flere enn alle de andre nordiske landene til sammen. Mottakssystemet og velferdstjenestene ute i kommunene er nå under press.

Da jeg snakket med folk som jobber ute i kommunene i begynnelsen av krigen i Ukraina, var tilbakemeldingen at de trengte mer penger og økt fleksibilitet i regelverket for å klare å ta imot flyktningene. Men etter snart to år med svært høye ankomster er den tydelige tilbakemeldingen at de først og fremst mangler personell og kompetanse til å utføre tjenestene. Det betyr at utfordringen ikke kan løses med økt pengebruk. Dersom kapasiteten sprenges og mottakssystemet faller sammen kan vi ende med at ingen får den hjelpen de trenger.

Vi må bidra til at kommunene har den kapasiteten som trengs for oppfølging hvis vi skal klare å ta imot flyktningene på en god måte. Den økningen vi har sett i ankomster den siste tida vil ikke være bærekraftig over tid. Derfor tar regjeringen nå flere grep for å håndtere de høye ankomstene. Det handler om innstramminger i både økonomiske ordninger og innkvarteringsløsninger som skiller seg vesentlig fra våre naboland, og begrensninger for de som har kommet hit til å reise frem og tilbake mellom Ukraina og Norge.

Arbeiderpartiet står for en ansvarlig og rettferdig innvandringspolitikk. Vi tar ansvar for mennesker på flukt samtidig som vi bevarer velferdsstaten og sikrer god integrering. Norge skal fortsette å være en trygg havn for mennesker som flykter fra krigen i Ukraina. Men skal vi klare å ta imot dem som kommer på en god måte, er det nødvendig å gjøre noen grep nå.