Det er internasjonalt enighet at globaloppvarming burde holdes under 1.5 grader sammenlignet med før-industriell tid. Året 2023 ble første året da resultatet var nettopp 1.5 grader. Det vil ikke si at alt er tapt i at det er bare ett enkelt år, og effekten av et El Niño periode er også med. Imidlertid, har naturen gitt oss flere alvorlige varsler.

Selv klimaforskere er forbauset over resultatene. I andre halvdelen av 2023 ble det satt nye dagsrekorder for middeltemperatur på kloden nesten hver dag. Overflatetemperaturen i havet ble oppsiktsvekkende høy, sjøisen på Antarktis hadde en sjokkerende lav utbredelse, og isbreer i Nord-Amerika og Alpene erfarte ekstrem nedsmelting.

Naturen advarer oss med flom, tørke og skogbranner, men hva gjør vi mennesker? Nå er det tid for konkret og virksom handling. Dette må inkludere en rask reduksjon av CO₂ utslipp, noe som betyr en rask reduksjon i forbruk av jordens ressurser og spesielt utfasing av fossilt brennstoff.

I den vestlige verden må forbruket generelt tas ned. For eksempel burde utslippene fra klesindustrien bli tatt alvorlig, men i tillegg trenges det en mye raskere bevegelse mot karbonnøytral produksjon fra all industri.

Hver av oss kan bidra med å tenke gjennom eget forbruk. Et godt liv er ikke flest mulig eiendeler. Imidlertid, er det opp til regjeringer og lokale myndigheter å ta de overordnete avgjørelser som vil bestemme hva slags verden våre barnebarn vil møte.