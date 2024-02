Det vekker følelser i lokalsamfunn. I Bø kommune har vi en viss trening med det når elevgrunnlaget skulle tilpasses økonomi og faglig innhold.

Det er ingen evighet siden vi hadde mer enn 11 skolekretser i kommunen, det er heller ingen evighet siden ungdomsskolen på Asterset ble bygd.

Det har tidvis stormet om avgjørelsene som ble tatt politisk. I det bildet står vel etableringen av ungdomsskolen på Asterset i en særstilling. Men det merkelige var at når de voksne hadde fått rast i fra seg med sine konspirasjoner, så omgikkes elevene fra ulike bygder i kommunen i fred å fordragelighet på ungdomsskolen.

Ungdomsskolen ble en suksesshistorie, et godt og lærerikt miljø.

Men så begynte politikeren igjen å plukke på innholdet. Bassenget var plutselig for lite. Det endte med at bassenget på ungdomsskolen ble stengt ned. Kommunen leier nå i stedet et basseng som er funnet stort nok til behovet.

Politikeren splittet folket i kommunen under debatten om ungdomsskolen først på 1970 tallet. Men skoleungdommen samlet kommunen igjen.

Det samme kan fort skje igjen.

Kommuneadministrasjonens forslag om stykkevis og delt i stedet for fullt og helt, samt media oppslag med forslag om at skoleelevene skal gå på 3 skoler i kommunen i løpet av tiden på barne/ungdomsskole, sier bare litt om hvor fjernt fra virkeligheten debatten er kommet.

Det fremstår mer som en blanding av politikk og administrasjon enn det profesjonelle skillet det burde være.

Realitetene synes åpenbar. Elevgrunnlaget tilsier en skole i Bø med klassetrinn 1-10. Da bør agendaen til administrasjon være tydelig på det.

En rekke kommuner har slik skole med slik inndeling. Det burde ikke stille seg særlig mer utfordrende for Bø kommune å etablere.

Det smerter mindre om prosessen gjøres fullt og helt, i stedet for stykkevis og delt.

Det er nettopp stykkevis og delt kommuneadministrasjonen legger opp til i samarbeid med politisk ledelse, når en foreslår å først flytte elevene på Eidet skole til Straume skole, for så i neste sving å flytte elevene i retur til Asterset, forutsatt at skolen på Asterset er tiltenkt rollen som felles barne og ungdomsskole fremover, det har man jo ingen garantier for.

De kr,750,000 Kommunedirektøren forespeiler spart ved å flytte elevene fra Eidet skole til Straume skole er tvilsomme og i et helhetsbilde uinteressant. Samtidig må en ha forståelse for at det er kommunedirektørens jobb å finne innsparinger som bringer Bø kommune ut av robeklista.

Når Bø kommune har råd til 50% lønn til kommunelege 1 som ikke bor eller oppholder seg i kommunen lengre for å utføre tjenester, med de følgeskader/kostnader det har fått ved Bø legekontor, så blir det feil å argumentere med økonomiske innsparingstiltak hos uskyldige i barneskolen.

Det vi trenger minst i Bø kommune fremover er flere vedtak og beslutninger basert på innfallsmetoden. Det har det vært mange av fra flertallsregimet. Det har ikke gitt oss den retning vi ønsker i kommunen.

I valg av fremtidig skolestruktur hviler det et spesielt ansvar. Det handler om barn og unge, vår fremtid. Da bør det få den oppmerksomhet det fortjener av voksne folk.