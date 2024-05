Rødt har flere ganger tatt opp utfordringa som mange foreldre har ved at SFO-ordninga i Sortland har hatt stengt i juli måned. I Rødts budsjettforslag for 2024 er dette et av punktene vi ønsket å få til i år, det ble nedstemt.

Det var overraskende fordi både Høyre og Frp ved Beate Bø Nilsen og Maroun Abou Zeid, som i dag er henholdsvis gruppeleder for Høyre og varaordfører, gjennom et stort oppslag i pressa tok dette opp som en del av fjorårets valgkamp. Overskrifta var da «Ser seg leie på sommerstengt SFO: – De har fått det til i andre kommuner» og videre utalte at de sammen skulle prøve å få til sommeråpent SFO i Sortland neste sommer. Etter valget i høst inngikk H/Frp/Sp en samarbeidsavtale hvor det står følgende: «Utrede sommeråpent SFO».

I budsjettet for 2024 som H/Frp la fram i sist desember og som ble vedtatt siden disse har flertall, finner vi ikke et ord om sommeråpent SFO. De støtta heller ikke Rødts forslag: «Kommunedirektøren bes utrede sommeråpent SFO og legge dette fram innen 1.kvartal 2024. Her vurderes mulighet for praktisk gjennomføring og økonomiske forhold allerede fra 2024».

Det nærmer seg sommer og tida da sommeråpen SFO er aktuell. Rødt stiller derfor følgende spørsmål i Driftsutvalget 28.05.24:

1. Hvordan har Høyre, Frp og Senterpartiet fulgt opp sine egne løfter til velgerne med å legge til rette for sommeråpent SFO?

2. Blir det sommeråpent SFO sommer 2024?

Hilsen Marte Mari Moen Hovlund, Rødts representant i Driftsutvalget i Sortland