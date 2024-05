Skrevet av Ragnhild Kaski, generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av-og-til.

I dagene før nasjonaldagen går mange barn rundt med sommerfugler i magen. En dag med is, leker, tog og sang. En dag man forbereder seg til i lang tid, og har store forventninger til.

Dessverre vil noen barn oppleve at deres store festdag blir preget av voksnes drikking.

For det er et paradoks at det er 17. mai – barnas dag – som er blitt dagen det er sosialt akseptert å drikke alkohol allerede til frokost. Champagnefrokosten er nå en innarbeidet tradisjon hos mange.

For en del blir det starten på en fuktig nasjonaldag, og flere steder i landet meldes det om mye alkohol og fyll i gatene på 17. mai. I år blir nasjonaldagen etterfulgt av en langhelg, noe som nok kan gjøre at vi kommer til å se et enda høyere konsum av alkohol.

Men ønsker vi å ha det sånn?

For dette er også dagen veldig mange av oss, og særlig barn, trekker ut i gatene for å feire. Vi i Av-og-til tenker barna bør få slippe å få dagen preget eller til og med ødelagt av andres drikking.

Respons Analyse har gjennomført en undersøkelse på vegne av Av-og-til. Halvparten mener at alkohol har fått for mye fokus i 17. mai-feiringen. Det er viktig at vi tar på alvor.

La oss ta hensyn til hverandre, og la nasjonaldagsfeiringen bli god for både store og små. Vår oppfordring til alle er å være med på å skape folkefest som blir en god opplevelse for alle.

Gratulerer med dagen!