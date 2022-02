Alpint, super-G kvinner

Favoritt: Federica Brignone, Italia

Outsidere: Cornelia Huetter, Østerrike, Elena Curtoni, Italia, Lara Gut-Behrami, Sveits, Mikaela Schiffrin, USA, Sofia Goggia, Italia, Tamara Tippler, Østerrike.

Se også opp for: Ragnhild Mowinckel, Norge

Brignone vært den beste i verdenscupen så langt, der Italia har de tre øverste plassene. Spennende om Goggia kommer på start etter skaden hun pådro seg i januar. Hun er i den italienske troppen, men har uttalt at det er utforrennet 15. februar hun satser mot. Huetter har bra toppnivå og blir en utfordrer. Spent på Schiffrin, som er en god super-G-kjører, men som har skuffet så langt i OL. Mowinckel hatt en andreplass i vinter i super-G og kjører egentlig uten press. Det kan slå positivt ut.

Skiskyting, sprint/7,5 kilometer kvinner

Favoritt: Elvira Öberg, Sverige

Outsidere: Marte Olsbu Røiseland, Norge, Tiril Eckhoff, Norge, Julia Simon, Frankrike, Hanna Öberg, Sverige, Denise Hermann, Tyskland.

Se også opp for:

Elvira Öberg vært klart best i sporet gjennom hele vinteren. Et normalt langrenn fra henne, og hun kan vinne med en strafferunde mer enn alle andre. Olsbu Røiseland fått en god start på OL. Er i form og en klar medaljekandidat. Hermann tok overraskende gull på normalen. Ny sjanse her. Farlig. Simon er ved siden av yngstesøster Öberg den største favoritten.

Langrenn, 15 kilometer klassisk menn

Favoritt: Iivo Niskanen, Finland

Outsidere: Alexander Bolsjunov, ROC, Alexej Sjervotkin, ROC, Sergej Utiugov, ROC, Francesco De fabiani, Italia, Ivan Yakimushkin, ROC, Erik Valnes, Norge, Johannes Høsflot Klæbo, Norge, Hans Christer Holund, Norge, Pål Golberg, Norge.

Se også opp for: Hugo Lapalus, Frankrike

Trolig blir dette en kamp om å vinne bronsen, for gullet og sølvet ender nok opp hos Niskanen eller Bolsjunov. Niskanen får tipset. Han holdet et nivå høyere enn de andre i klassisk og tåler høyde. De norske er i bronsekampen, men får har konkurranse av de øvrige russerne, i første rekke Sjervotkin.

Kortbaneløp, 1.000 meter kvinner

Favoritt: Suzanne Schulting, Nederland

Outsidere: Kristen Santos, USA, Arianna Fontana, Italia, Minjeong Choi, Sør-Korea, Yu-bin Lee, Sør-Korea.

Se også opp for: Yutung Han, Kina.

Schulting går inn i OL som forholdsvis stor favoritt, etter å ha vært best i verden på distansen denne vinteren. Santos og Choi har også seire fra verdenscupen, mens 500-metervinner Fontana jakter ny medalje.

Skeleton, menn

Favoritt: Martins Dukurs, Latvia

Outsidere: Christopher Grotheer, Tyskland, Axel Jungk, Tyskland, Nikita Tregubov, ROC.

Se også opp for: Evgenij Rkosuev, ROC, Wengang Yan, Kina.

Dukurs jakter sitt etterlengtede OL-gull, etter en lang karriere som har gitt seks VM-gull. Får kamp av Jungk og Grotheer i første rekke.

Snøbrett, halfpipe menn

Favoritt: Ayumu Hirano, Japan.

Outsidere: Jan Scherrer, Sveits, Shaun White, USA, Ruka Hirano, Japan, Taylor Gold, USA.

Se også opp for: Scotty James, Australia.

Et sterkt startfelt. Legenden White kjører for sitt fjerde OL-gull i denne øvelsen, der 35-åringen allerede er å regne som en legende. Hirano vært best denne sesongen i verdenscup og får tipset. Sveitsiske Scherrer også verdt å ta med i seierskampen. Spennende øvelse.

Skøyter, 10.000 meter menn

Favoritt: Vils van der Poel, Sverige

Outsidere: Jorrit Bergsma, Nederland, Ted-Jan Bloemen, Canada, Patrick Roest, Nederland, Patrick Beckert, Tyskalnd.

Se også opp for: Bart Swings, Belgia.

Ingen norske med. Van der Poel vant 5.000 og enda større favoritt her. Bør ta dette enkelt.