Rødt Hadsel har registrert en del avisinnlegg angående etablering av et datasenter til utvinning (mining) av kryptovaluta på Myran i området som er regulert for næringsvirksomhet. Vi har fått henvendelser om lokal motstand fra befolkningen i nærområdet.

Etter at Kina har totalforbudt handel og utvinning av kryptovaluta i september 2021, søker aktører etter nye regioner med billig strøm. Blant disse er de nordiske landene og spesielt Nord-Norge. Vi kan regne med at trykket øker fremover.

Mange ser kryptovaluta som en sjanse til å tjene penger fort, veldig fort. Andre ser i den et nytt valutasystem med mulighet til å forbedre verden, et pengesystem som gjør innblanding av banker og regjeringer overflødig, noe som skal gjør det demokratisk, transparent og likt for alle. Dessverre har dette systemet markedsliberalismen som grunnlag, noe som førte til finanskrisen i 2008. Det lover ikke godt.

Verdien til kryptovaluta er også knyttet til nasjonale valuta, hovedsakelig US dollar. Derfor er kryptovaluta mer en vare enn penger og bare en ny del av det kapitalistiske varesamfunnet. Denne varen skal produseres i datasentre med hjelp av prisgunstig strøm fra Nord-Norge, uten at de såkalte verdiene som produseres kommer fellesskapet til gode. Det er finansspekulanter som i hovedsak utvinner og handler med kryptovaluta, noe som ikke gjør denne teknologien til noe for fellesskapet, men tvert imot til noe som øker sentralisering og maktkonsentrasjon.

Prisgunstig og fornybar strøm fra våre vannkraftverk er vårt fellesgode og merverdiene som produseres med den, skal først og fremst skape positive ringvirkninger for folk i vår kommune og region. Prisgunstig og fornybar strøm er vårt konkurransefortrinn til å skape et grønnere samfunn. Mer og mer av industrien og vårt dagligliv skal elektrifiseres. Selv om vi for tiden har kraftoverskudd i nord, så vil vi ha stort behov for den energien i den nærmeste framtida. Da vil det være det rene idioti om vi gambler bort strømmen til en “spekulasjonsnæring”, hvor bare kryptovalutaen Bitcoin bruker like mye energi som Argentina med 45 millioner innbyggere.

Denne virksomheten gir også få arbeidsplasser Området på Myran er regulert til næringsvirksomhet og bør settes av til virksomhet som faktisk genererer arbeidsplasser. Rødt Hadsel er ikke imot datasentre i seg selv. Verden i dag blir mer og mer digital og mange viktige samfunnsfunksjoner trenger datasentre. Men da bør de også brukes til dette og ikke til spekulasjon og utvinning av kryptovaluta. Samtidig lager datasentre ofte mye støy, og man bør derfor legge disse i industriområder der det allerede er en del støy fra før og ikke i et næringsområde med detalj- og byggevarehandel med angrensende boliger.

Rødt Hadsel stiller seg derfor svært kritisk til etablering av et datasenter til utvinning og handel av kryptovaluta. Dette har ikke vært behandlet politisk i kommunen, og Rødt krever derfor at det blir behandlet politisk før det eventuelt blir gitt byggetillatelse.

René Cortis, Rødt Hadsel