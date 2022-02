Så skjedde det igjen – det vil med stor sannsynlighet skje på nytt – våkne opp om morgen med nyhet om at ei militær stormakt har rulla sine kanoner og sendt sine militærfarga fly over grensen til et annet land. Denne gangen Russland mot Ukraina.

Sjølstendighet, frihet, fred, grad av demokrati – betyr ingenting når stormaktene og deres ledere skal forsvare eller utvide sine interesser. Bare i mitt liv er det «flash back» til

1960 og 70-tallet – USA og Vietnamkrigen

1968 – Sovjet inn i Tsjekkoslovakia

1973 – USA og militærkuppet i Chile

1979 – Sovjet inn i Afghanistan

1999 – NATO og Kosovo

2001 – USA og Afghanistan

2003 – USA og Irak

2011 – USA/NATO og Libya

2022 – Russland og Ukraina.

Israels okkupasjon og kriger mot palestinerne føyes inn i rekka.

Et utall av andre stormaktskriger i mindre skala mot andre land over heile kloden, er og blir drevet både i åpenhet og i mer skjulte former. Det som går igjen som begrunnelse for å legge død og blod etter seg, er stormaktenes påtatte ansvar for å skape «demokrati» og «frihet» og andre løgner. Ingen har vel sett at det skytes ut stemmeurner fra kanoner eller demokratiske stemmeseddel innpakka i flyenes dødelige missiler og bomber. Stormaktens lederne, internasjonale økonomiske gigantselskap og militærindustrien har kun sine egne interesser pakka inn i splintbomber, napalm, personellminer, tanks, raketter, mitraljøser og alt anna militært offensiv utstyr. Krigen er politikken med andre enn fredelige midler.

Når vi på nytt opplever dette i disse dager og det gir både psykiske og fysiske utslag sjøl for mange av oss som er langt unna krigens midtpunkt, er det på tide å se situasjonen i en større sammenheng. Statsledere som representanter for land med blod på henda og NATO-ledere, er sjokkert over Russlands framferd, - da kan en spørre om hvilken sammenheng de ser sin egen framferd i. Norges forsvarssjef snakker på TV helt riktig om at Russland er gått inn i ei hengemyr i Ukraina fordi det vil bli og er sterk motstand fra det okkuperte landets innbyggere, - Da snakker han med stor tyngde. Han har sjøl deltatt som okkupant og aggressor mot et land og vet at undertrykking avler motstand. I positive ordelag er det påpekt at nettopp han er kvalifisert som forsvarssjef fordi han har sjøl vært i striden i Afghanistan. Han veit at folket kan ligge på lur bak neste sving med bilbomber og mitraljøser. En kan lure på om han da oppfattet at hans motpart førte en rettferdig krig mot han sjøl? Han som den angripende part og at folket som lurer i bushen kjemper for rettferdighet for sitt land?? Folkeretten er ikke bare man kan bruke som det passen en sjøl.

Så lenge den globale maktkampen står om land, ressurser, kapital og økonomi - vil uskyldige folk på nytt og på nytt oppleve at imperialistiske stormaktsinteresser overskygger alt annet. OG at Norge som et lite land med globale økonomiske interesser, henger seg på og blir medskyldig på den ene siden.

Som Sovjet blei jaga ut av Tsjekkoslovakia og Afghanistan – som USA/NATO måtte flykte fra Vietnam/Saigon og Afghanistan/Kabul – må vi bidra til at Russland og Putin blir kjeppjaga fra Ukraina/Kyiv. Men det må være det ukrainske folkets egen kamp som fører til landets frihet og seier med solidarisk støtte og hjelp fra oss andre.