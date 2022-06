Nordland har lange tradisjoner for å høste av havet og som kystkommuner nyter vi godt av det lokale selskaper tilfører oss, både arbeidsplasser og viljen til å reinvestere i lokalsamfunnene. Hvert eneste år legges det igjen penger til kjøp av lokale tjenester, samtidig som også lag, foreninger og frivilligheten nyter godt av det lokale eierskapet. Derfor bør lokalt eide havbruksselskaper ikke forskjellsbehandles for børsnoterte selskaper sier gruppeleder for Nordland Høyres fylkestingsgruppe, Beate Bø Nilsen.

I fjor vedtok Stortinget endringer i regelverket for formuesbeskatning av havbrukstillatelser. Endringene innebærer at også havbrukstillatelser gitt før 1998 skal inngå i beregningsgrunnlaget, at skattepliktig formue skal beregnes etter omsetningsverdi, og ikke kostpris.

I uttalelsen ber fylkestinget om at forslaget på formueskatt på oppdrettskonsesjoner trekkes, og at det gjøres en mer grundig vurdering av konsekvensene av innføringen i havbruksnæringen.

– Nordland fylkesting ønsker ikke den foreslåtte endringen om verdisetting av tillatelser som vil øke skattetrykket dramatisk for eierne til små lokaleide havbruksselskap i Nordland sier Nilsen, og fortsetter.

– Økt skattetrykk på eierne vil føre til svekket konkurranseevne til bedriftene, og ringvirkningene lokalt i distriktet. Dette er også de bedriftene som er svært viktige for sine lokalsamfunn, fordi man i stor grad har investert i og bygget opp underliggende selskaper, leverandør industri, smolt produksjon, lokale brønnbåtrederier, slakting og lokal videreforedling. For store deler av Nordland er derfor disse lokalforankredeselskapene selve grunnstammen i bosetting og bolyst ute i distriktet sier gruppelederen.

Beate Bø Nilsen forteller videre at Høyre forventer likebehandling av næringen.

– Den foreslåtte endringen vil favorisere de store børsnoterte selskapene med utenlandske- og andre eiere som i dag ikke betaler formueskatt og vil være tjent med at denne ordningen innføres. Dette fordi disse selskapene vil ha en konkurransefordel som gir dem høyere avkastning enn lokale norskeide selskap. Dette medfører også at de lokaleiede norske selskapene på sikt vil kunne bli presset til å selge til disse børsnoterte selskapene sier Nilsen, og fortsetter.

– Dermed kommer den fremlagte løsningen på et tidspunkt hvor lønnsomhet i næringen er svekket med økt produksjonskostnader, og innføring av andre særskatter. Næringen har støttet innføringen av en produksjonsavgift, og støtter også at salg av tillatelser skal gi fellesskapet betydelige merinntekter utover ordinære skatter, samt mange ringvirkninger tilbake til både lokalt næringsliv og leverandørindustri til havbruksnæringen sier hun.

Beate Bø Nilsen sier videre at om denne endringen blir stående, vil havbrukstillatelser for de små selskapene over natten bli økt i verdifastsettelse til et betydelig nivå.

– For at eierne skal kunne betale den økte formueskatten vil de berørte bedriftene måtte ta ut ekstraordinært utbytte. Dette er et meget store beløp for hvert selskap og vil tappe selskapene for midler som ellers ville gått til påtrengte investeringer og utvikling som gagner både selskapet og samfunnet sier Nilsen.

Avslutningsvis sier gruppelederen at dette vil svekke de minste selskapenes muligheter til å delta i omstillingen av næringen, og vil sannsynligvis føre til at eierne tvinges til å selge ut eierandeler eller hele selskap. Endringer i statsbudsjettet på verdifastsetting av oppdrettskonsesjoner gitt før 1998 rammer næringen gjennom at investeringer ikke kan gjennomføres.