Den nye, rødgrønne regjeringen, bestående av arbeiderpartiet og Senterpartiet, fjerner fritt. skolevalg. De minsker mulighetene elevene har til å være mest mulig sjef over egen utdanning. For fritt skolevalg gir nemlig elevene friheten til å selv bestemme hvilken skole de vil gå på.

Regjeringen fjerner muligheten elevene har til å velge seg bort.

Tenk at du går siste året på ungdomskolen og det er tid for å søke videre inn på en videregående skole. Du sitter i et klasserom du ikke trives i og i en klasse du ikke føler en tilhørighet til, og du vet at flere av de i klassen skal søke seg inn på den samme studielinjen som deg på videregående. Tanken på dette gjør at du får vondt i magen, og du vil helst unngå. dette. Du tenker derfor på å søke på en skole lengre unna for å slippe dette ubehaget, men siden den nye regjeringen har fjernet fritt skolevalg blir ikke dette lengre mulig.

Du blir derfor nødt til å gå sammen med den samme klassen i 2-3 år til. Dette er et av mange. eksempler på hvordan det vil være for flere elever nå som fritt skolevalg blir fjernet. Fritt skolevalg har hjulpet elever som leter etter nye utfordringer og andre fag, vil i et annet miljø og som ønsker nye venner. Derfor mener vi i Unge Høyre at det er feil å skrote fritt skolevalg, for det er du som selv vet best hvilken skole du vil gå på, ikke fylkespolitikeren i fylket ditt.

Fritt skolevalg sikrer friheten til å bestemme over din egen fremtid.

Fritt skolevalg er friheten til selv å bestemme hvilken videregående skole du vil gå på. En frihet vi i Unge Høyre mener burde være en grunnleggende rettighet.

Den nye regjeringen reduserer ungdommenes valgfrihet, og tvinger dem til å velge den nærmeste skolen. Det er mange grunner for at elever velger skoler lengre unna og ingen politikere burde stille spørsmål ved noen av dem. Friheten elevene har til å bestemme over sin egen utdanning er svært viktig. Valgfrihet kan føre til at flere faktisk fullfører utdanningen sin. For å bli tvunget. til å velge en skole du ikke vil gå på, er med på å minske lærelysten hos de fleste.

Postnummeret ditt eller hvor familien din bor skal ikke avgjøre hvilken skole du skal gå på.

Den nye regjeringen må slutte å la navnet og postnummeret til elevene være avgjørende for. hvilken skole elevene skal gå på. Vi i Unge Høyre vil at eleven selv skal være mest mulig sjef. over egen utdanning, og derfor er det viktig for oss å beholde fritt skolevalg. Mer frihet til elever skaper en skole der det faktisk er lov å lykkes. I motsetning til den rødgrønne løsningen der alle skal bli presset gjennom det samme systemet.

Fritt skolevalg er nødvendigvis ikke den perfekte løsningen, men det er den mest rettferdige, og har vist seg å fungere bra frem til nå. Å ha retten til å velge nærskolen, men også muligheten til å velge seg bort må ligge som en forutsetning for alle elever.

Slik må det fremdeles være – Ja, til fritt skolevalg!

Så til den nye regjeringen. Vær så snill å ikke fjerne elevens frihet til å selv velge en annen skole enn nærskole. For jeg vet det er mange 10. klassinger som sitter på en følelse om å ikke tilhøre en klasse, og som lengter etter et annet miljø.