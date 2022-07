Kommuneøkonomien er i hovedsak god, og vi har det godt i Norge, men vi politikere må nå ta inn over oss at vi opplever de største skatte- og avgiftsøkningene på 20 år, historisk høye strømpriser, og kraftig økte matvarepriser og drivstoffpriser.

Det er dårlig nytt for vanlige folk.

Fremskrittspartiet mener det nå er ekstra viktig at kommunene tar ansvar gjennom å sørge for lavest mulige skatter og avgifter til innbyggerne.

Støre sier til VG at han «er urolig for at det kan være grupper som treffes særlig hardt, de med svak økonomi, barnefamilier, enslige, pensjonister og folk med høye lån.» Men noen løsning presenterer han selvsagt ikke.

Hos regjeringen finnes ingen vilje til å hjelpe vanlige folk. Tvert imot.

Staten tjener store penger på kraft og olje, og regjeringen vedtok i desember de største skatte- og avgiftsøkningene på over 20 år, mens innbyggerne sliter med høye utgifter til mat, strøm og drivstoff. Da er det særlig viktig å kutte i eiendomsskatten.

Fremskrittspartiet vil også peke på at effektiv infrastruktur er viktig for verdiskaping i både by og land, og når vi ser all verdiskapingen som foregår i Kyst-Norge er det en lønnsom investering å prioritere infrastrukturen der.

For folk som bor på kysten er fergene helt nødvendige, og de må anses som en del av veisystemet. Fergeopprøret som har dukket opp langs kysten de siste årene, må bli tatt på alvor, og fylkeskommunene må ta grep for at prisene reduseres betraktelig.

Fremskrittspartiet har foreslått å både gjøre ferger og båter gratis til øysamfunn med lavtrafikk og uten omkjøringsmuligheter. I tillegg vil vi styrke fergeavløsningsordningen slik at det kan bygges flere broer som erstatter fergene.

Lettelser i skatter og avgifter gir innbyggerne mer makt over egen inntekt, og satsing på infrastruktur gir mer effektivitet og verdiskaping. Dette er blant Fremskrittspartiets viktigste prioriteringer.