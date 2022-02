Luftambulansetjenesten Luftambulansetjenesten er sentral for effektiv behandling, transport og beredskap ved akutt sykdom eller skade. Ambulansefly er viktig for transport av pasienter mellom sykehus. Tjenesten bidrar til et mer likeverdig helsetilbud i hele landet og til at pasientene kan dra nytte av moderne behandlingstilbud ved tidskritiske tilstander, også når det er lang avstand til aktuelt sykehus. Ambulansehelikoptre har medisinsk bemanning med anestesilege og redningsmann, ambulansefly er tilsvarende bemannet med intensiv- eller anestesisykepleier og i noen situasjoner også̊ med anestesilege.

Permanent base for ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland (MH) Vi viser til mandat for oppnevnt arbeidsgruppe hvor blant annet følgende oppdrag er gitt.

Gi tilrådning om endelig plassering av ambulansehelikopterbase i Midtre Hålogaland.

Videre til protokoll fra styremøte 15122022 styresak 174-2021 Strategi for prehospitale tjenester Det var fastsatt i mandat (vedlagt) for strategien også i tilrådning om endelig plassering av ambulansehelikopterbase i Midtre-Hålogaland. Etter nærmere vurdering legges denne tilrådningen fram som egen styresak for styret i Helse Nord RHF tentativt februar 2022.

Hadsel kommune mener plassering av ambulansehelikopterbase i MH er av stor betydning for den totale beredskapen, og dermed et sentralt element som må være en del av en helhetlig strategi for prehospitale tjenester i Helse Nord. Vi vil derfor i det videre argumentere for at permanent base for ambulansehelikopter i MH bør lokaliseres til Stokmarknes for å nå det overordnede målet om mest mulig likeverdige helsetjenester. Nærhet til sykehus Hadsel kommune vurderer det som positivt at det er nærhet mellom base og lokalsykehus. Det gir tilgang til ekstra medisinske ressurser i de tilfeller det er nødvendig, noe som vil være positivt for begge parter. Det vil bidra til økt og styrket totalberedskap ved et av de mindre akuttsykehusene i landsdelen. Det vil også kunne bidra til styrket rekruttering og stabilisering av anestesilegeressurser. Slike ringvirkninger er allerede observert ved etablering av ny luftambulansebase i Kirkenes. Der har også samlokalisering gitt flere positive effekter som gjensidig økt tilgjengelighet på blant annet blodprodukter til bruk både ved utrykninger med luftambulanse og ved stabilisering av kritisk syke pasienter på sykehuset. Ved en lokalisering i nærheten av Stokmarknes Lufthavn Skagen, med svært god regularitet, vil det være enkelt å fly inn materiell, deler og personell. Vaktgående personell vil i stor grad pendle, som ved andre luftambulansebaser i Norge. Dette vil være en baseplassering som er velegnet og tilgjengelig for en enkel reisevei både fra Tromsø, Bodø eller via disse stamflyplassene fra andre deler av landet. Det er også akseptabel reisevei for personell fra andre deler av Midtre Hålogaland. Utilsiktede pasientstrømmer Helse Nord har vært tydelig på at en ikke ønsker utilsiktede pasientstrømmer med bakgrunn i baseplassering, og at målet er at pasienter skal leveres på sitt lokalsykehus så fremst det er riktig behandlingsnivå. Erfaringene fra driftsperioden ved de midlertidige lokalisasjonene Evenes og Harstad viser at det ble gjennomført 3275 oppdrag, totalt 2553 i Lofoten, Vesterålen, Ofoten og Sør-Troms. Gjennomføringsgraden var best for Ofoten, dernest Sør-Troms, Vesterålen og Lofoten. Disse midlertidige baseplasseringene har altså vist å gi et svært asymmetrisk akuttmedisinsk tilbud til befolkningen i hele nedslagsfeltet.

I aktivitetsstatistikken for luftambulansetjenesten for 2020 går det fram at en lokalisering ved midlertidig base i Harstad skiller seg ut med en betydelig høyere andel sekundæroppdrag og SAR-oppdrag enn de andre basene i Nord-Norge. Det har i mindre grad blitt brukt som en akuttmedisinsk ressurs spesielt i de sørlige og vestlige delene av nedslagsfeltet.

Nye og flere redningshelikoptre Det innføres nye redningshelikoptre AW101 i Banak vinteren 2022 og i Bodø høsten 2022 og Stortinget har besluttet å etablere redningshelikopterbase i Tromsø i 2022. I tillegg er det tilført et ambulansehelikopter i Kirkenes som avlaster beredskapen i Tromsø. Denne nyetablerte luftambulanseressursen har et primært dekningsområde for en befolkning i Øst-Finnmark på i overkant av ca 20.000 mennesker. Det er også styrket tilgjengelighet av helikopterressurser for politiet i Troms. Totalt gir dette en betydelig kapasitet ut fra Tromsø. Denne betydelige styrkingen av tilgjengelig helikopterkapasitet spesielt i Troms og Finnmark må tas hensyn til ved endelig beslutning av baseplassering i Hålogaland-regionen. Befolkningen i nedslagsfeltet for UNN-sykehusene har en betydelig større tilgang på avanserte prehospitale tjenester og helikopterressurser enn øvrig befolkning i Helse Nord og sannsynligvis også i resten av landet. Vi ser det også nødvendig å knytte noen kommentarer til Stokmarknes helikopterplass. Konsesjon ble gitt 20. Juni 2018 for 10 år, beregnet å ha 52 operasjoner (104 flybevegelser) per år. Topografi Det er et velkjent og dokumentert værskille over Hinnøya som gjør at ambulansehelikopteret i deler av året ikke kan krysse denne barrieren. Siden tilgangen på ambulansehelikopter allerede er større på østsiden og styrkes ytterligere som omtalt ovenfor, bør basen lokaliseres vest for dette værskillet. Det vil styrke tilgjengeligheten og sikre et mer væruavhengig avansert prehospitalt tilbud også for befolkningen i denne regionen. En luftambulansebase vil her dekke en i all hovedsak desentralisert befolkning i tillegg til alle som har midlertidig opphold spesielt i denne regionen. En luftambulanseressurs vil kunne gi initial behandling, stabilisering og transport til nærmeste sykehus eller evt flyplass for videre transport til mer spesialisert behandling ved Universitetssykehuset i Tromsø. Slik bruk av flere samarbeidende luftambulanseressurser ved krevende vær og/eller lange avstander er allerede velkjent fra andre sammenlignbare områder som f.eks Finnmark eller Helgeland.

Områdene lenger nord og øst for dette værskillet ved Hinnøya vil kunne betjenes av tre andre helikopterressurser. Befolkningen i de nordre og østlige deler av nedslagsfeltet har i stor grad også svært kort reisevei til nærmeste sykehus for videre diagnostikk, behandling og eventueltt i påvente av videre transport. En slik ressurs lokalisert nærmere den mer spredte befolkningen i Lofoten og Vesterålen vil derfor gi en større akuttmedisinsk gevinst.

Utnyttelse av legebil En baselokalisering i Stokmarknes vil gi en tilleggsgevinst med legebil som væruavhengig akuttmedisinsk spesialtilbud til en befolkning på over 30 000, uten tilsvarende tjeneste i dag. Utrykning med legebil og anestesilege, vil kunne nå den tyngste befolkningsaksen i Vesterålen med rundt 18 000 innbyggere i løpet av 15-20 minutters kjøretid i utrykning, samt møtekjøring mot øvrige kommuner. Legebilen vil kunne gi spesielt stor helsegevinst ved en baselokalisering i dette området sammenlignet med alternative plasseringer. Den sykehusnære befolkningen i Sør-Troms og Ofoten har allerede i større grad tilgjengelige etablerte utrykningsressurser, som styrkes ytterligere som beskrevet i avsnittet ovenfor. Tidligere innspill vedrørende plassering av base for ambulansehelikopter fra kommunene i Vesterålen samt uttalelse fra kommuneoverlegene i Lofoten og Vesterålen legges ved. Transport av psykisk psyke Strategidokumentet peker på følgende problemstilling «lang ventetid på transport for ruspasienter og psykisk syke som gjør at det kan oppstå krevende og uverdige situasjoner for pasientene. Behov for økt kompetanse for ledsagere for å håndtere sykdomsutløsende utagrende atferd. Uklarhet om praksis for anmodning om – og ventetid på – bistand fra politiet.»

Hadsel kommune og Vesterålen regionråd har ved flere anledninger pekt på at psykisk syke pasienter er nødt til å vente unødvendig lenge på transport til tvungen observasjon/ innleggelse i Bodø, samt uavklart ansvarsforhold fra transport er bestilt, til transport er klar. Hadsel kommune mener transport av psykisk syke må få en høyere prioritet, og at beslutningstid fra lege anmoder om lufttransport til svar foreligger om avklart transport, må reduseres. Vedrørende venteforhold for psykisk syke pasienter i Vesterålen anmoder vi om at det gjenetableres såkalt «transittrom» ved allmennpsykiatrisk døgnavdeling på distriktspsykiatrisk senter (DPS) i Vesterålen, samt etableres en rutine som tydeliggjør ansvarsforhold lik den som var gjeldende frem til september 2019. Dette er en gruppe som ikke gis tilstrekkelig prioritet når det gjelder lufttransport, noe som helsetilsynet har slått fast ikke er forsvarlig. Det er derfor positivt at Helse Nord velger å prioritere pasientgruppen i strategi for prehospitale tjenester.