Første mars. Vår i lufta. I kalenderen i alle fall, for vi vet jo hvor vi bor. Fjellene er hvite og kalde, veiene glatte. Det er kaldt i lufta.Men det lysner, dag for dag. Våren er enda et godt stykke unna. Mange uker. Et par flipper på kalenderen. Mange flipper i filofaksen.

Våkner opp til lyden av regn, lyden av sne som smelter. Smelter, men jeg vet det kommer tilbake igjen, det er ikke over enda. Våkner opp til lyden av fuglekvitter. Vet det er lenge til det er grønt, men det gir håp. Lyden av vår.

Våkner opp til lyden av fly. Den høye lyden av bombefly. Det er bomber i lufta. Det smeller. Smeller, og jeg vet ikke når de kommer tilbake. Lyden av barnegråt, av hyl og rop. Lyden av hundebjeff og katteul. Lyden av redde barn og dyr, redde voksne. Mennesker på flukt. Lyden av tanks. Lyden av brann. Hvor mange måneder igjen? Lyden av krig.

Våkner opp til... Våkner opp... Lyden av stillhet.

Nesten ingen lyd er å høre. Bare så vidt mine barn som puster i søvne. Barnelatter i det fjerne. En ball som spilles. Noen på kjøkkenet som lager mat. Hakker opp, rører rundt. Lyden av mine barn som snur seg i søvne. Lyden av min mann som roper at nå er det frokost. Lyden av oss alle som står opp, kler på oss og setter oss til bords. Lyden av prat og latter rundt bordet, mette mennesker. Trygge mennesker. Lyden av fred.