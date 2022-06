De siste månedene har det vært en markant økning i antallet trafikkulykker. Til tross for dette kutter SV og regjeringen i bevilgningene til vei i enigheten om revidert budsjett. FrP sier at det er helt feil medisin å kutte i veibevilgningene. – Tiden er inne for å satse mer, ikke mindre, sier FrP.

– Kutt innen motorvei bygging gjør det bare vondt verre for transport-, bygg- og anleggsnæringen, som fra før er i knestående på grunn av skyhøye drivstoffpriser og byggevarepriser, sier Frank Sve, transportpolitisk talsperson i FrP og 1. nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

– Dette er en svært dårlig prioritering og dårlig trafikksikkerhetspolitikk, der man kutter ned på å sikre og trygge motorveier og heller sender milliardene ut av landet i økt bistand, sier Morten Stordalen (FrP), fra samme komite.

Politikerne viser til det de kaller manglende prioriteringer både i statsbudsjettet for 2022 og enighet om revidert nasjonalbudsjett med SV.

– Det første Senterpartiet og Arbeiderpartiet gjorde da de kom i regjering var å kutte 1 milliard til investeringstiltak som omhandlet trafikksikkerhet, 280 millioner til veivedlikehold og nå kutter de altså 49,5 millioner kroner ekstra. Det er nesten ikke til å tro, sier Sve.

– I følge Statens veivesen sin egen dybdeanalyse, kunne hele 36% av alle dødsulykker på norske veier i 2020 kunne skyldes forhold knyttet til veg og vegmiljø. Flere folk dør, da er løsningen å satse mer på vei, ikke mindre, sier Stordalen.

Etter regjeringspartienes forhandlinger med SV i stortinget, har SV fått gjennomslag for å nedskalere større vegprosjekter, det er dårlig nytt for trafikksikkerheten siden firefelts motorveger er de tryggeste. FrPs transportfraksjon har derfor stilt spørsmål til samferdselsministeren om dette.

– FrP lurer på om samferdselsministeren er enig med FrP i at det ikke er tiden for å kutte til veiformål. Regjeringen bruker milliarder på symbolske klimatiltak og milliarder på bistandsbudsjettet. Det er ikke mangel på penger, det er mangel på prioriteringer, sier FrP-politikerne.