Hadsel Venstre vil se på alle muligheter og legger til grunn at det skal være skole på Innlandet – også i fremtiden. Bygda har hatt nedleggelsesspøkelset over seg i flere år. Handlingsrommet er nå blitt så lite at det gir en følelse av avmakt. Innbyggerne på Innlandet må få komme med de gode forslagene de faktisk har. De må møtes med velvilje, og ikke minst få makt og innflytelse over sin egen hverdag.

I november i fjor var det jubel. Skolen og alderssenteret på Innlandet skulle bevares. I alle fall en stund, til man fikk revidert skolebruksplan og oppvekstplan. Nå er dispensasjon fra kommunelegen ikke forlenget, planen blir ikke vedtatt før på slutten av året og det skal utredes om 1-4 trinn kan samlokaliseres med alderssenteret. Elevene, foreldrene og ansatte står igjen i uvisshet.

Vi har en visjon om flere elever på alle skolene i Hadsel. Elevtallet i Nordland går ned, men kommunen jobber hele tiden for flere innbyggere. Det skapes på Børøya, Strønstad, Melbu og Stokmarknes. Hvorfor kan vi ikke også skape på Innlandet? Det er uendelige muligheter gjennom hav, skog og fjell. Med initiativer for jordbruk, turisme og opplevelser som er viden kjent langt ut over vår kommunegrense.

Hadsel Venstre vil jobbe for å skape aktivitet og vekst i bygda, sammen med de som kjemper for sine arbeidsplasser, sin skole og sin fremtid.