Den siste uken har Kjølmoen fra Arbeiderpartiet hatt innlegg i debatten om cannabis i mange av landets lokalaviser. Jeg har allerede etterlyst en mer faktabasert cannabisdebatt, og vil derfor oppklare et par misforståelser.

Folk bruker cannabis enten det er lov eller ikke. Da er det bedre at man kan kjøpe det på cannabismonopolet enn å oppsøke en kriminell dealer på et gatehjørne.

Studier viser ikke at bruken av cannabis nødvendig øker av legalisering. Ja, Norge har lavt forbruk av cannabis sammenlignet med andre land, og det er ingen grunn til å tro at det vil forandre seg ved legalisering.

Mange land har allerede vektlagt trygghet og regulerer cannabissalg istedenfor å la det svarte markedet styre. Jeg tror Norge på sikt vil følge etter. Derfor må vi tørre å ta debatten seriøst, og ikke bruke den til å videreføre fordomsfulle holdninger mot cannabisbrukere, som Kjølmoen.

Kjølmoen maler et bilde av at legalisering av cannabisbruk fører til lidelse. Jeg vil argumentere for at det er mye mer lidelse i kriminelle nettverk som selger cannabis, enn på framtidens cannabismonopol.