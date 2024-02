Til lønnsforhandlingene denne våren må vi i Nordland si tydelig fra om at de som tjener minst må få mest. Det sier gruppeleder for SV i Nordland fylkesting, Christian Torset, og er kritisk til fylkesrådet, som ikke ønsker å gi slike signal til KS.

Kommuner og fylkeskommuner landet rundt skal i disse dager si sin mening om hva KS, arbeidsgiverforeningen til kommunene, skal forhandle om i lønnsoppgjøret til våren. Nordland fylkesting skal gi tilbakemelding, og innstillingen fra fylkesrådet er at fylkestinget skal ta debattheftet til orientering. Dette er for passivt, mener SV. – Det er dyrtid og de lavtlønte sliter. Da må fokus være å løfte de som tjener minst. Oppgjøret må ha en lavtlønnsprofil, og i tillegg må mest mulig av handlingsrommet tas ut i de sentrale forhandlingene, krever Torset.

Må sikre lønnsutjevning

Torset mener sentrale lønnsoppgjør er viktig både for å sikre lønnsutjevning, og fordi lønnsoppgjøret ellers tar over oppgaver som tilhører distriktspolitikken. – Det at vi har problemer med å rekruttere i distriktene, og spesielt Nord-Norge, er et problem som må løses av Stortinget, ikke av partene i arbeidslivet. Lokale oppgjør skal må ikke skape en lønnsspiral som tømmer Kommunenorge for midler. Midler som heller skulle ha gå til å opprettholde tjenestene, sier Torset.

Høyrepolitikk

Torset påpeker at de som forsvarer å øke potten til lokale oppgjør argumenterer med nettopp rekrutteringsproblemer. – Det er helt åpenbart at grunnbemanning og arbeidsforhold er de aller viktigste faktorene. Lønn er selvfølgelig også viktig, men hvis vi ikke får flere til å trives på jobb, vil flukten fra for eksempel sykepleieryrket fortsette. Kommuneøkonomien må styrkes, grunnbemanningen må økes, og belastningen på den enkelte ansatte reduseres.

Tilleggspunkt

SVs gruppe på fylkestinget i Nordland har lagt inn forslag om et tilleggspunkt i høringssaken om KS’ debatthefte. «Nordland fylkesting mener det er viktig at sentrale oppgjør forblir hovedregelen i lønnsoppgjørene, og at kjøpekraftsutviklingen de senere år gjør det nødvendig at årets oppgjør minsker lønnsforskjellene.»

– Nordland fylkesting må sikre at lavtlønnede blir prioritert i lønnsoppgjørene når de økonomiske utfordringene er så store som de er i år. Vi kan ikke bare sitte på sidelinja og se på at lønnsforskjellene øker. De rike blir rikere mens de fattige blir fattigere. Dette må det reageres kraftig på, avslutter Torset.