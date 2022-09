På Høyres kommunalkonferanse fredag presenterte partileder Erna Solberg (H) en plan for hvordan Høyre skal skape et mer aldersvennlig samfunn.

Mens de over 80 år i dag utgjør knapt 4½ pst. av befolkningen, ventes andelen å øke til nesten 12 pst. i 2060.

– Vi blir flere eldre og lever lenger. Det forteller at vi har god helse, noe som er bra, men det skaper også store utfordringer vi må ha løsningene på, sier Erna Solberg.

De neste 30 årene vil antallet mennesker over 70 år dobles, og i 2030 vil det for første gang være flere eldre enn barn og unge.

Eldrepolitikk ikke bare eldreomsorg

– Fremtidens eldre har høyere utdanning, er friskere og mange ønsker å delta, bidra og være aktive i samfunnet lenger. Vi må legge bedre til rette for at eldre får bruke ressursene sine, sier Solberg.

– Eldrepolitikk er ikke bare eldreomsorg. Skal Norge bli et mer aldersvennlig samfunn, må vi ha løsninger som tilrettelegger for at de mange og flere eldre kan få leve gode liv gjennom hele alderdommen og helt til siste slutt, sier Solberg.

– Det handler om alt fra å redusere aldersdiskriminering i arbeidslivet og legge til rette for kompetansefyll hos seniorer, hjelpe eldre med å bli trygge og selvstendige digitale brukere, til å sikre en verdig eldreomsorg med god mat, aktivitet og fellesskap, enten man bor hjemme eller på sykehjem, forteller Solberg.

Eldrepolitikk viktig i lokalvalget

Til stede i salen på Høyres kommunalkonferanse i Tønsberg sitter 500 lokale tillitsvalgte som nå får en marsordre om å virkelig sette eldrepolitikk på agendaen.

– Dette er et viktig signal til partiet om at eldrepolitikk er blant våre viktigste satsinger, spesielt opp mot lokalvalget som er om ett år fra nå. Jeg forventer at Høyre-kommunene prioriterer dette. Eldrepolitikk skal bli en vinnersak for Høyre i lokalvalget, sier Solberg.

Mer enn 70 tiltak

Høyres plan for et aldersvennlig samfunn inneholder mer enn 70 punkter med tiltak innenfor mange ulike temaer, som bolig, fysisk og psykisk helse, ensomhet, aktivitet og felleskap, digitalisering, arbeidsliv, kompetanseutvikling, helsehjelp, ernæring og sammenheng i tjenestene.

– Behovet for mer tilpasset omsorg og behandling av eldre øker når vi blir flere eldre. Det er ofte de grunnleggende behovene som svikter: mat, aktivitet, fellesskap og sammenhengen i tjenestene, sier Solberg.

Høyres plan for et mer aldersvennlig samfunn er et arbeid i forlengelse av Solberg-regjeringens reform “Leve hele livet”.

– Reformen var Høyre i regjerings store satsing for å øke kvaliteten på tjenestene til eldre og skape et mer aldersvennlig samfunn. “Leve hele livet” skal sikre at eldre får en god og verdig alderdom uavhengig av hvor man bor i landet. Kommunene er i gang med å følge den opp lokalt, og denne planen bygger videre på det, forteller Solberg.

Noen av Høyres tiltak for et mer aldersvennlig samfunn er at alle Høyres kommuner skal: