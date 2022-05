Å få barn er det største man kan oppleve i livet. Selv har jeg vært så heldig å få tre barn. Man lar seg fascinere av hvor ulike barna er selv om de har samme foreldre. Noen sover dårlig, andre sover hele natten. Noen babyer tar ikke flaske, men må ammes. Noen får kolikk og barnegråten skjærer gjennom marg og bein med fortvilte foreldre som ikke vet hva de skal gjøre for at den lille skal ha det bra. Noen kvinner opplever et svangerskap i god form uten kvalme og særlige problemer. Andre er sengeliggende nesten hele svangerskapet. Noen opplever fødsler som går veldig greit, for andre ender det i hastekeisersnitt og tilløp til dramatikk.

Det er utrolig forskjellig hvordan svangerskap, fødsel og barseltid kan forløpe. Det er også utrolig forskjellig hvordan situasjonen til familien kan være. Det er derfor det er så viktig å legge til rette for at det er familiene og ikke politikerne som bestemmer fordelingen av fødselspermisjon.

For de som har likestilling som ideal må vår familie være en rollemodell. Mannen min har tatt lengst tid hjemme med alle barna. For oss ble det bare slik fordi jeg var byråd og statsråd når jeg fikk barn. Å gå fra disse små var tøft, steintøft. Og jeg forstår at mange mødre velger annerledes, og at man vil nyte tiden med barna man har satt til verden. Jeg og FrP respekterer at familier har ulike behov og vi mener det står respekt av at mor velger å være lenger hjemme med barnet sitt, ikke at det er et problem.

For uansett hvor opptatt man er av likestilling vil ikke fedre kunne gå gravid, føde barn eller amme dem. Det er forskjell på mor og far og forskjellene er biologiske, som ingen politiske vedtak kan oppheve. At mor skal tvinges tilbake på jobb og måtte gå fra en baby på 6-7 måneder fordi politikerne tvinger dem til det er hjerterått. Nok en gang blir det forskjeller mellom folk. Noen har råd til å ta permisjon uten lønn, andre har det ikke. Det rammer nok en gang hardest de som har minst.

I slutten av mars kom foreldrepengeundersøkelsen fra NAV, som viser at siden dagens tredeling av permisjon ble innført i 2018, har antallet kvinner som tar ut ulønnet permisjon økt betydelig. Halvparten av alle nybakte mødre har tatt ut ulønnet permisjon for å være lenger hjemme med barna. Dette viser at dagens løsning ikke fungerer. Familiene ønsker ikke at staten og politikere skal bestemme for dem.

Tredelingen av permisjon gjør at mange mødre må gå tilbake til jobb når barna er veldig små. Det er det ikke alle som ønsker. Noen har kanskje ikke kommet seg ordentlig etter fødsel, noen har problemer med å få babyen til å ta flaske og det passer ikke for alle å kombinere jobb med å amme. Jeg har forsøkt det siste og det var utmattende både for meg og far som flakset frem og tilbake til kontoret mitt. Årsakene til at mange familier velger å ta ut ulønnet permisjon er mange, og det viser at det ikke er en A4-løsning som passer for alle som forkjemperne av dagens ordning hevder.

Den ferske undersøkelsen viser at det FrP har sagt hele tiden stemmer. Flere kvinner tar ut ulønnet permisjon, fordi den nye tredelingen har gjort at antall uker kvinner kan ta permisjon har blitt færre. Stadig flere kvinner velger nå å ta ut ulønnet permisjon, til tross for at de vet at det gir mindre pensjonsopptjening og tap av rettigheter i folketrygden. Konsekvensene er mindre likestilling, fordi kvinners rettigheter svekkes. Det skaper også større avstand mellom de familiene som har råd til å ta ut ulønnet permisjon, og de som ikke har det.

Vi er glade for at likestillingen har kommet langt i Norge, men det blir feil at familiene skal brukes som brikker i et likestillingspolitisk spill. Det er bra at fedrene tar ut foreldrepermisjon, og at noen tar ut mer enn de 15 ukene de har i dag. For meg og min mann var det naturlig at jeg skulle raskt tilbake i jobb, og at han tok ut en større del av permisjonen. Men, det er ikke gitt at det passer for alle. Likestilling handler ikke om at alt skal være likt - det handler om å få bestemme selv.

Denne undersøkelsen bør være øyeåpner for alle partiene som har hevdet at en tredeling av foreldrepermisjonen er bra for kvinnene og likestillingen i samfunnet. En veldig høy andel av familiene er i likhet med FrP misfornøyde med dagens ordning, fordi den ikke er tilpasset familiers ulike behov. Nå bør Høyre og de andre partiene snu, og støtte vårt forslag om fri fordeling av foreldrepermisjon.