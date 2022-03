Jeg er bare uenig, og det å gi uttrykk for det er både normalt og nødvendig i et demokratisk samfunn. Det at jeg ikke brukte navnet ditt i mitt forrige innlegg, var i et naivt håp, - og vurdert i ettertid også et klart ureflektert håp, om at det kunne bli en diskusjon bare om hvilke utfordringer denne problematikken stiller samfunnet overfor. Å bruke profesjonsbetegnelse var for å understreke at disse synspunktene kom fra en person med juridisk ekspertise. Hvilken oppfatning du og jeg måtte ha av hverandre, regnet jeg med var totalt uinteressant for leserne.

Problemstillinger.

For meg reiser høyesterettsdommen og reaksjonene (eller helst fraværet av reaksjoner) følgende spørsmål.

Er det en rettslig akseptabel praksis fra myndigheters side å tillate at prosjekter settes i gang, - og sågar ferdigstilles, før eventuelle klagere får si sak prøvd i samsvar med sine lovbestemte rettigheter,

Er det all right at en høyesterettsdom bare forbigås i stillhet,

Er det i tråd med allmenn rettsfølelse at lover laget for å ivareta minoriteters levesett og kulturarv kan forbigås ved hjelp av ulovlige vedtak legitimert ved avbøtende tiltak med liten effekt på det loven har som formål,

Er det slik at en krig eller andre hendinger som ødelegger «balansen» i et marked, skal være legitime grunner for å ikke følge opp lover og gyldige rettskjennelser,

Gjelder praksisen om at ulovlig oppførte prosjekter må rives, bare for «vanlige folk, og

Er det slik at Jørgen Hattemaker og Kong Salomo i praksis har lik adgang til å støtte seg på rettssamfunnets muligheter?

Mine svar:

Mitt svar er imidlertid et ubetinget NEI på alle spørsmålene! Av det jeg kjenner til av historieskriving og moderne samfunnslitteratur, mener jeg der å finne betydelig støtte for mine holdninger.

Krigen i Ukraina

De holdninger som tillegges meg i forbindelse til denne krigen, vil jeg ta opp i et eget innlegg. Jeg ser nemlig ikke at disse problemstillingene prinsipielt har noe med hverandre å gjøre.