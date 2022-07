Bare en av fem ungdommer i Norge prøver cannabis. Derfor er Abid Rajas (V) forslag om hasj i butikk en svært dårlig idé.

Folk som vil liberalisere bruk av narkotika har vind i seilene nå. For bare et år siden fremmet Høyre og Erna Solberg et svært ytterliggående forslag om å avkriminalisere bruk av alle typer narkotika (også kokain og heroin) – selv for barn og ungdom.

Denne sommeren har Venstres nestleder Abid Raja tatt det ett steg lenger. Han vil legalisere cannabis fullstendig. Forslaget betyr i praksis at det skal være mulig å kjøpe brød, ost og litt hasj på butikken, eventuelt at vi døper om vinmonopolet til vin- og cannabismonopolet eller lager egne hasjbutikker. Forslaget har fått støtte fra forskjellige storbyaviser som Dagbladet og Klassekampen. Det sier litt om krafta i liberaliseringsvinden som nå blåser over Norge, spesielt i de største byene.

Raja gir inntrykk av at hasjbruk er blitt svært vanlig i Norge. Det er ikke riktig. Fire av fem ungdommer i Norge har IKKE prøvd cannabis, viser ferske undersøkelser fra FHI. Nesten ingen andre land i Europa har så lav bruk av narkotika blant skoleelever, som i Norge. Så hvorfor i all verden foreslår Venstre et slikt dramatisk skifte i norsk narkotikapolitikk? Og hva blir konsekvensene?

I et intervju med Morgenbladet, forteller Raja videre at han ville tatt seg en joint hvis det var lovlig. Raja har nok helt rett i at mange flere vil ruse seg på cannabis hvis det ble en lovlig vare du kunne kjøpe i butikken, og hasjbruk ble normalisert. Det er selve kjernen i hvorfor Rajas forslag er så dårlig.

Hvis Norge over natten skulle gå fra restriktiv narkotikapolitikk til full liberalisering, ville nok mange gjort som Raja – begynt å ruse seg. Det er godt dokumentert at cannabis kan ha skadevirkninger på et menneske, og verst er skadevirkningene for hjerner i utvikling – altså barn og unge.

Arbeiderpartiet mener hjelp, ikke straff, er veien å gå for tunge rusmisbrukere. Bedre helsehjelp for disse gruppene kommer til å være kjernen i forslaget til rusreform som vi kommer til å legge fram. Men hasj i butikk er et dårlig forslag, også for dem.

Venstres radikale narkotikapolitikk har kraft i seg til å forandre det Norge vi kjenner. Aller mest utsatt er barn og unge - spesielt dem som allerede befinner seg i en sårbar livssituasjon. Derfor bør ikke Rajas forslag få støtte fra andre partier. I fjor la Høyre seg fullstendig flate for Venstres liberale ruspolitikk. Hva gjør Høyre og Erna Solberg nå?