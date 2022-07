Eller kanskje noe som irriterer eller frustrere deg? Det kan være svært ubehagelig å havne i en konflikt med naboen. I Konfliktrådet ser vi at nabokonflikter er høyaktuelt på sommeren. Mange har opplevd uenighet med naboen. Noen ganger utvikler det seg til en krangel og uløselig konflikt. Oppstår det en konflikt med naboen er det viktig at den løses før det låser seg, og i verste fall utvikler seg til et lovbrudd. Sommeren er typisk for krangler når man trekker ut i hagen eller er på hytta og både ser og hører mer til naboen. Konfliktrådet har lang erfaring med mekling som et godt alternativ for å løse fastlåste uenigheter. – Konfliktrådet kan legge til rette for at naboer som har en konflikt kan snakke sammen og finne en løsning som begge parter kan leve med. De skal fortsette å være naboer og må kunne gå ut i hagen sin uten å være redd for å treffe hverandre, sier Mona Hammerfjeld, leder for konfliktrådet Nordland. Mange muligheter for konflikt En nabokonflikt kan for eksempel være trær som skygger for sola, trampoliner i hagen, feststøy fra naboleiligheta, uenighet om parkeringsplasser, redsel for naboens hund m.m. – Mekling i konfliktråd kan løse konflikter og skape trygghet på en måte som er vanskelig å få til uten en nøytral tredjepart. Dette henger sammen med at partene selv må ta ansvaret for situasjonen sin, og at de sammen finner løsninger, sier Hammerfjeld. Mona Hammerfjeld understreker at mekling er en gratis tjeneste for alle, og en ordning som sparer både enkeltmennesker og samfunnet for påkjenninger og kostnader. Sakene mekles i kommunene hvor partene befinner seg eller digitalt.

Har du en konflikt eller uenighet med en nabo eller andre? Vi hører gjerne fra deg.

Gå inn på konfliktraadet.no, her kan du enkelt melde inn sak til oss eller finne kontakt informasjon til din region. Mekling i andre saker Konfliktrådet jobber også med andre typer saker. Vi får saker både fra politiet og fra publikum. De siste årene har vi blant annet sett en utvikling med flere saker som omhandler familiekonflikter. Konfliktrådet behandler også straffegjennomføring for ungdom. Både straffegjennomføring og oppfølging i Konfliktråd er et sentralt arbeidsområde for konfliktrådene. Ungdom får da mulighet til å gjøre opp for seg, samt får hjelp til å håndtere sine utfordringer. Fakta: Hittil i år har konfliktrådene mottatt 263 nabokonflikter (1. januar – 30. juni 2022). Året før mottok konfliktrådene 252 nabokonflikter i denne perioden. Det er en økning på 4 prosent.

Totalt mottok konfliktrådet 3495 saker i første halvår av 2022. Dette er en økning fra samme periode i 2021 med 6 prosent.

Konfliktrådet har 12 konfliktråd med rundt 550 meklere.

Konfliktrådet Nordland har kontorer i Mosjøen, Bodø og Svolvær.

Konfliktrådet Nordland har mottatt 27 nabokonflikter første halvår 2022 mot 15 på samme tid året før.