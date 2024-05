Sitat fra min interpellasjon «Jeg har sittet over 32 år i kommunestyret, men har aldri opplevd at en rådmann eller en kommunedirektør, har «tiltrådt» en politisk konstellasjon. Men det opplevde vi altså mandag 29. april 2024. Dette er uakseptabelt. Dersom kommune direktøren har saksopplysninger, eller annet som må meddeles ett politisk nivå, skal dette skje i åpne fora. Men her velger altså Kommunedirektøren å innta en bestemt politisk retning, Kanskje ubevist. I fremtiden håper jeg at Kommunedirektøren tenker seg minst 3 ganger om før har inntar politiske retninger, slik dette kunne se eller kan oppfattes som.

Jeg ber derfor om en redegjørelse for hvorfor kommunaldirektøren tiltrer posisjonens gruppe i en bestemt politisk sak.»

I svar på min interpellasjon, går kommunaldirektøren til frontalangrep og beskyldninger mot en folkevalgt, i dette tilfelle meg. Ord som tillit til meg ble brukt, altså forstått slik at han ikke har tillitt til meg. Det lever jeg for så vidt godt med. Dette fordi jeg ikke er avhengig av hans tillitt, men han er nok mer avhengig av min og andre folkevalgtes tillit. Som folkevalgt er det innbyggernes tillit hvert fjerde år som gir grunnlag, mens for kommunaldirektøren er avhengig av de folkevalgtes tillit hver eneste dag. Og jeg kan ikke se at Kommunalsjefens opptreden i denne saken, gir grunnlag til styrket tillit, alle fall fra min side.

Han påstod i sin innledning at jeg hadde «forhåndsdømt» han, i hans handling. Noe jeg over hode ikke har antydet, jeg har spurt om hva kommunaldirektøren i en politisk grupperings, gruppemøte gjorde. Det er ikke forhåndsdømming.

Hen mener også at mine spørsmål og min fremtreden er brudd på God takt og tone som folkevalgt. Det vil jeg avvise på det sterkeste, jeg har fremmet en interpellasjon helt etter god politisk tradisjon og norm. Og har gitt kommunalsjefen anledning til å gi en god forklaring, på mine spørsmål.

Videre i sin «tirade» mot meg som menneske og folkevalgt, nærmest beskylder meg for å være en ryktespreder, han viser blant annet til ett rykte, som jeg ellers kun har hørt en gang før, fra ham selv, i ett annet og tidligere kommunestyre. På samme måte er det hentydning til at jeg har drevet med usannheter i forhold til kommunalsjefen. Og at min oppførsel kunne medført at hans barn, kunne blitt mobbet som følge av dette, dersom de hadde vært eldre.

I tillegg mener han at jeg ikke er etterrettelig og har en adferd som ikke er verdig en folkevalgt. Hva han mener med dette er jeg usikker på. Men jeg vil hevde at jeg både er etterrettelig og har en god fremferd og adferd i kommunestyret og i andre sammenhenger der jeg oppholder meg.

Dog kan jeg være enig eller uenig med både kommunedirektøren og andre, eksempelvis andre politikere, i saker som skal behandles eller som debatteres, men jeg er etterrettelig og har en korrekt adferd i forhold til både regelverk og til normal oppførsel i kommunestyret og andre organer der jeg deltar.

Jeg er dypt skuffet over kommunedirektørens opptreden og måten han viser manglende respekt for meg som folkevalgt og den rollen han har som administrasjonens øverste leder.

La meg være tydelig. Jeg har i interpellasjonen opptrådt både ryddig og etterrettelig. Jeg har aldri satt ut rykter om hverken kommunalsjefen eller andre i administrasjonen. At vi kan være uenig i sak, er en ting, men å gjennomføre en slik fremtreden over for folkevalgte. Her utviser Kommunedirektøren, etter min mening, mangel på rolleforståelse og forståelse for politikkens vesen.

Jeg forsøker i hver sak, hver dag å både ha respekt for ansatte i kommunen, samtidig som jeg er valgt av folket i Andøy, og fått tillitt til å sitte i kommunestyret, slik jeg nå gjør i min niende periode i kommunestyret. Også Kommunedirektørene har jeg frem til nå hatt respekt for.

Jeg har aldri snakket usant om eller satt ut rykter på eller om Kommunedirektøren i Andøy, eller i hans stab, eller blant andre ansatt i Andøy.

Jeg har etter denne tiraden, som jeg tidligere aldri har opplevd fra en ansatt i kommunen, enten det har vært rådmann eller andre, vurdert om jeg ønsker å fortsette som folkevalgt. Men har bestemt meg for å fortsette som folkevalgt, uavhengig av dette.

Samtidig er det nødvendig at Ordfører tar en samtale med kommunedirektøren, og gir klare føringer for hvordan det forventes at Kommunedirektøren skal utøve sin rolle. Det vil ha betydning for hvordan kommunedirektøren eventuelt vil opptre fremover, for om tillit kan gjenreises, og om kommunaldirektøren ønsker å fortsette på sin jakt på meg som folkevalgt og person.

Dette var langt under det jeg forventer av respektfull oppførsel fra kommunedirektøren. Kommunedirektøren burde kommet med en unnskyldning for sin opptreden til kommunestyret. Jeg håper at spesielt våre nye og unge lokalpolitikere ikke får oppleve slike utbrudd flere ganger. Det skal være trygt og godt å drive politikk også i Andøy.

Vi skal som politikere kunne diskutere saker, både med temperament og med engasjement. Men vi bør slippe denne type behandling fra administrasjonens leder, han skal gå foran og være ledestjerne for hvordan administrasjonen skal opptre overfor innbyggere og politikere.

Dette føltes ut som sterk trakassering. Det kan også nevnes at Kommunedirektøren også tidligere har kommet med små hint og ytringer mot meg, som jeg har blitt litt opprørt over, men som jeg eter å ha snakket om dette til mine nærmeste vennet, har lagt bak meg.

Dessverre kan jeg ikke bare legge denne episoden bak meg. Tør jeg i fremtiden å rette spørsmål og interpellasjoner til kommunestyret, dersom dette tar opp forhold som kommunedirektøren er blandet inn i. Hva kommer så?

Jeg ber ordfører innstendig om å ta en alvorlig prat med kommunedirektøren om has opptreden og den oppfatningen jeg har, og som jeg vet andre også har reagert på. Så kort om tillit, tillit er noe en fortjener, gjennom tid, det tar lang tid å bygge, men er revet ned på sekunder. Slik oppfattes denne saken for meg, akkurat nå.

Med vennlig hilsen

Halvar Rønneberg Kommunestyrerepresentant