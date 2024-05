Stortinget skal vurdere om USA skal få opprette flere militære baser på norsk jord. Ett av stedene hvor USA vil ha en slik base er på Andøya. Dette er viktig å sette seg litt inn i. Og vi skal her forsøke å forklare dette i korte trekk.

For å forstå hva dette handler om, vil vi først starte med å si noe om hva dette ikke handler om. Dette handler ikke om NATO-samarbeidet. Dette handler heller ikke om å skape arbeidsplasser for lokalbefolkningen eller om økte inntekter til lokale bedrifter.

Men hva handler det om da? Det handler om at USA oppretter flere amerikanske baser i mange land for å ha kontroll over store geografiske områder. Hvorfor? Jo, fordi de er en supermakt – med de risikoene som følger med.

Tenk litt på det. Noen føler kanskje på en trygghet ved tanken på å ha lett tilgang til amerikanske styrker. Vi derimot, er redde for hvilke konsekvenser det kan ha for sikkerheten vår – for sikkerheten til Norge og den norske befolkningen.

Vi anerkjenner behovet for å ha NATO i ryggen, spesielt nå som det er krig i Europa. Samtidig mener vi det er viktig å ha en balansegang mellom å ha et godt forsvar og å ikke fremstå som truende. Vi mener at amerikanske baser på norsk jord vil være med på å eskalere spenningsnivået.

For med å gi USA fri tilgang til flere områder i Norge, gir vi fra oss den norske suvereniteten og selvråderetten over det som skjer på norsk jord. Vi har ingen garanti for at vi vil få vite hva amerikanerne oppbevarer av våpen eller hva de gjør på disse områdene – på områder i Norge.

Vi mener at avtalen ikke handler om å ivareta Norge og den norske befolkningens sikkerhet. Avtalen handler om å gi fra oss norsk suverenitet og selvråderett. Hvilke konsekvenser vil dette gi for oss som bor og lever på Andøya, i Vesterålen, og i Nord-Norge?