Før jul var vi vitne til at samarbeidet om pedagogisk psykologisk distriktstjeneste i regionen holdt på å forvitre totalt. Administrasjonen i Sortland og Hadsel kommune foreslo begge å trekke seg ut for å danne eget samarbeid. De andre kommunene ( Lødingen, Bø og Øksnes) som stod igjen i det «gamle» PPD samarbeidet skulle så bli invitert inn i et nytt PPD der Sortland eller Hadsel var vertskommune.

Heldigvis ble dette stoppet i begge kommunenes øverste organ – kommunestyret. I Hadsel endte man opp med et enstemmig vedtak om å videreføre dagens PPD samarbeid inn et ny modell med et oppgavefellesskap. I Sortland ble det også flertall for det samme, men uten støtte fra ordfører (SP) og varaordførers (AP) partier.

Før jul var det også et møte i Regionrådet, der saken var satt opp på sakslisten, men ikke behandlet formelt. Saken ble utsatt til tross for at det åpenbart hastet å komme på med en tydelig regional stemme om hva man ønsket videre. Man stod i en situasjon der man kunne ende opp med at et samarbeid og fagmiljø bygd opp over mange tiår smuldret opp rett foran øynene våre. I snart 50 år har den oppvoksende slekt i Vesterålen og Lødingen hatt tilgang på ulike høyt kompetente ressurser innen for eksempel matematikkvansker, ADHD, ADD, lese og skrivevansker, språkvansker og andre psykososiale utfordringer.

Vesterålen Regionråds arbeidsutvalg har møte fredag 25. februar på Ringstad i Bø. På sakskartet står en drøftingssak om PPD. Det er veldig bra. Men, problemet for offentligheten er at vi ikke vet hva det er hva våre ordførere i regionrådet skal drøfte. Alt som står i saksfremlegget er; «Innstilling fremmes i møtet. Framtidig strategi for samarbeid om PPD i henhold til ny kommunelov. Rådsleder, Hugo Jacobsen innleder.» Saken har åpenbart stor offentlig interesse, spesielt i Sortland kommune der flertallet som sikret at vi fortsetter i PPD- samarbeidet- ikke er representert i Regionrådet. Det hadde derfor vært veldig fint om Regionrådets leder kunne redegjøre for hva som skal skje i møtet og dele med regionenes innbyggere, - det som forhåpentligvis er noe som løfter og styrker den videre fremdrift for en ny samarbeidsavtale om PPD i Vesterålen og Lødingen.