Behovet for nytt sykehjem i Hadsel er stort nå! Vi i Rødt håper at debatten i kommunestyret på torsdag og framover kan dreie seg om ambisjonsnivået og kvaliteten på sykehjemmet istedenfor «være, ikke være».

Arbeids- og boforholdene på nåværende sykehjem er av en kvalitet som ikke er akseptabel. Et sykehjem som er halvgodt og fundamentert på hastverksarbeid er ikke godt nok for våre eldre.

Vi i Rødt går for en brukerstyrt prosess, dette for å unngå feilene som kommunen har gjort i andre prosjekter. Vi vil i kommunestyret foreslå å starte prosessen med å bruke tjenestedesign, slik som man har gjort i miljøhavna, for å sikre at de som skal bo og jobbe på sykehjemmet får sine innspill hørt og ivaretatt i prosjekteringen.

Det å utlyse en arkitektkonkurranse med designdrevet innovasjon for å bygge et optimalt sykehjem, som vil ivareta både de «spådde» behov for fremtiden og også behov vi i dag ikke kan se.

En slik prosess vil også gi rom for innovasjonsmidler både nasjonalt og også innenfor europeisk forskningsråd (Horizon Europe). Det er viktig at vi nå er våkne og fremtidsrettet når vi skal gjøre en investering av nytt sykehjem, brukerne og ansatte MÅ være i fokus!

I tillegg bør et slikt framtidsbygg ivareta de gjeldende klimautfordringer som også er en realitet.

BREEAM standard burde være et absolutt krav, og ikke bare fordi det gir lavere lånerente og bedre finansieringsvilkår, men også fordi vi i Hadsel er vårt ansvar bevisst. Her har vi en gylden mulighet til å få Norges beste sykehjem både for de ansatte, beboerne og miljøet. La oss benytte denne muligheten NÅ!

Ja dette vil forsinke prosessen et år, men resultatet vil bli et mer funksjonelt bygg som er tilpasset fremtiden vi møter, og vil gi våre eldre og våre arbeidstakere en bedre fremtid som også kan forhindre flukt fra omsorgsyrkene.

Og som en bonus trenger vi ikke å legge ned skoler i Hadsel kommune. Ved en slik prosess kan det i verste fall resultere i en halvering av investeringskostnader for Hadsel kommune, noe vi i Rødt er FOR!