For litt tid siden har arbeidsgiverorganisasjonene NHO, Spekter, Virke og KS i den riksdekkende avisa VG gått til frontalangrep mot statsministeren for hans uttalelse på LO-kongressen, der han blant annet sa: «Vi lovet en storrengjøring i arbeidslivet etter åtte år med høyrepolitikk, og nå, dere, vasker vi for harde livet».

Lederne i kapitalherrenes organisasjoner mener Støre bidrar til å ødelegge ryktet til «verdens beste arbeidsliv». Dette tør de hevde, i et arbeidsliv der vi hvert år ser nye eksempler på ulovlig bruk av innleie, nulltimers-kontrakter og selskapskonstruksjoner der «arbeidsgiverne» som har som formål å fraskrive seg arbeidsgiveransvaret.

Eksempelvis florerer det med enkeltmannsforetak der folk ut fra sitt oppdrag skulle vært arbeidstakere. En mengde mennesker blir stående uten pensjonsrettigheter utover minstepensjonen, de står uten sykepenger, forsikringer og regulert arbeidstid.

Dette uthuler «velferdsstaten» og et samfunn basert på arbeiderbevegelsens verdier, der likeverd og små forskjeller skal skape et solidarisk samfunn og et arbeidsliv til å leve med.

Hvis lederne i arbeidsgiverorganisasjonene skulle mene noe med å gi arbeidslivet i Norge et godt «rykte», burde de jobbe hardt for å få på plass et velregulert og rettferdig arbeidsliv – jobbe mot alle utslag av «amerikanske» løsarbeiderforhold, i stedet for å feie sannheten under «teppet».

Vi støtter selvsagt fullt og helt at regjeringa gjøre en lenge påkrevet jobb for å få vekk den useriøse delen av norsk arbeidsliv. Det sitter såpass mye «skitt i krokene» av arbeidslivet at der trengs en statsminister som snakker med store bokstaver om saken!