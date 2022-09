Kommunestyret i Hadsel kommune vedtok forrige torsdag å utsette høringen til kommuneplanen etter 4 års arbeid. En uke før kommunestyremøtet ba Formannskapet kommunedirektør og ordfører "foreslå områder som kan egne seg til energiproduksjon".

Dagen før kommunestyremøtet gikk ordfører Aina Nilsen og næringssjef Daniel Sowe ut i media og presenterte et kart som viste tre områder de mente er aktuelle for vindkraftutbygging. Utredningen fra Trollfjord Kraft AS ble sendt kommunestyrerepresentantene samme dag som møtet, men ligger ikke sammen med saksdokumentene og er heller ikke tilgjengelig i kommunens postlister.

Trollfjord Kraft AS foreslo to store områder med bunnfaste turbiner utenfor fjæresteinene vest for Hadseløya og nord for Hadselsand, samt ett landbasert anlegg på Hadselsand.

Se på kartet - det er ikke småtterier Trollfjord Kraft AS har foreslått!

Ordføreren nevnte i møtet at "Hadsel kommune har flere spennende henvendelser fra aktører som krever store arealer og arealer som vi i dag ikke har formålsavsatt eller regulert til den type virksomhet som de ønsker å etablere her". Hvilke disse aktørene er ble ikke nevnt.

Under ordskiftet i kommunestyremøtet ble det bekreftet at noen uker utsettelse av høringen ikke er skadelig selv om det vil forsinke flere saker som venter på den nye kommuneplanen.

Hadsel kommune skal nå bruke noen uker på å bearbeide kommuneplanen, gjennomføre en "planverksteddag" og legge inn store områder til vindkraftutbygging uten mulighet til konsekvensutredninger eller grundige prosesser i forkant. Kommunen brukte 4 år på å utvikle kommuneplanen og skal nå bruke noen uker på beslutninger som vil endre omgivelsene dramatisk!

Hadsel kommune står foran et verdivalg! Et valg som har lokal, regional, nasjonal og global interesse fordi det berører klodens økosystem og naturmangfold, vår felles arv til våre etterkommere. Sentrale myndigheter skyver dette ansvaret over på lokale folkevalgte som blir tvunget til å ta tøffe valg på fellesskapets vegne – ofte med dype konflikter som resultat. Dette er dårlig gjort!

Ønsker kommunen en skog av turbiner i solnedgangen og midnattsola eller ønsker man å dyrke områdets egenart til glede for innbyggere og tilreisende? Og ikke minst – ta vare på vår felles arv, et økosystem i balanse og et rikt og rent hav. Ønsker kommunen å blokkere store nærområder for kystfiske og aktivitet? Vindkraft er ikke fornybar – den setter varige spor som ikke forsvinner før neste istid.

Olje- og energiminister Terje Aasland ønsker at "vi må jobbe raskt, men også klokt". Han har det travelt som skal etablere 1400 turbiner i 250-300 meters høyde innen 2040. Han har derfor bedt NVE vurdere en "fast-track" ordning for raskere behandling av enklere vindkraftssaker. Dette er skremmende og utfordrer demokratiet og rettsikkerheten der Plan- og bygningsloven (PBL) skal sikre at alle forhold blir belyst og ivaretatt.

Olje- og energidepartementet brukte hele 11 måneder på å utforme et forslag til "utredningsprogram" for Storheia og Roan vindkraftverk i kjølvannet av Fosendommen i Høyesterett. Regjeringa ønsker å oppdatere kunnskapsgrunnlaget slik at de vedtakene som fattes "kan stå seg over tid". Gjelder dette kun Fosensaken?

Det ser ikke ut til at lærdommen fra Fosensaken har sunket inn hos de sentrale myndighetene: Hastverk er lastverk - nå er det tut og kjør...

Kartet som Trollfjord Kraft AS presenterte viser ikke virkeligheten i Hadselfjorden. Hvis vi tegner inn bunnfaste turbiner i 250-300 m høyde med en innbyrdes avstand på 1,2 km kan vi se hvordan det vil påvirke omgivelsene. Vi kan også legge inn soner for "totaldominans" og "ytre visuelle dominanssone". Dette er begreper som NVE har definert i sitt kunnskapsgrunnlag. Vi kan også legge inn konturlinjer i 5, 10, 20 og 30 km avstand som viser anleggets influens i ulike avstander. Turbinene vil bli godt synlige 40-50 km utover havet nord for Lofoten.

Er det forsvarlig av Hadsel kommune å bruke kun noen uker på dette verdivalget?