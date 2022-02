Forrige uke behandlet Sortland kommunestyre sak om lokalisering av skole, flerbrukshall og basseng. Saken har vært grundig utredet. To arkitektbyråer og en bredt sammensatt vurderingskomiteen anbefaler skole og basseng i sentrum, renovering av idrettshallen og flerbrukshall i Lamarka. Om fremtidig svømmehall sier anbefalingen at den skal være utadvendt og ha offentlig program, som kaféareal som støtter selve svømmehalls funksjonen, aktiverer sentrum og bidrar til et tryggere bybilde. Bygget skal ha en arkitektur som gir åpenhet og merverdi til nærområdet. Men dette vil ikke flertallet i kommunestyret ha noe av.

Miljøpartiet De Grønne derimot er enige med arkitekter og vurderingskomite. Vi må benytte anledningen når vi skal gjøre svære kommunale investeringer, til å utvikle sentrum og få mest mulig igjen for pengene. Og det skal skje på en miljøvennlig måte. Skole og basseng skal bidra til et mer levende sentrum, og MDG vil at bassenget skal bygges på tomta ved brannstasjonen, rett ved sjøen.

Samfunnsplan verdt papiret den er skrevet på?

I kommunens nye samfunnsplan er målsettingen å «bevare og videreutvikle et kompakt og tydelig avgrenset sentrum», og «utvikle sentrumsområder med tilgang på tjenester og tilbud, urbane kvaliteter og nærhet til natur og rekreasjon». Vi i De Grønne mener at basseng i sentrum er et av svarene på dette.

Men etter at kommunestyret forrige uke hadde vedtatt den nye samfunnsplanen for Sortland, kom det fram at et flertall av kommunepolitikerne i Sortland mener vi nå skal bygge opp en helt ny bydel i Lamarka. Samfunnsplanen, som har vært jobbet intenst og godt med i vel et år, og som har vært ute på høring vidt og bredt, nevner ikke dette med et ord. En time etter den ble vedtatt, var samfunnsplanen allerede utdatert. Her snakker vi om fleksible, for ikke å si prinsippløse, politikere.

Miljøpartiet De Grønne sier nei til en ny bydel i Lamarka. Vi vil utvikle handelssentrumet til også bli et sted å være. Et basseng ved sjøen vil være et fantastisk tilskudd til sentrum, og koble byen bedre til sjøen. Bad kan kobles til bystranda, som svært mange ønsker seg. Det finnes allerede et aktivt isbader miljø i Sortland, men det er plass til flere badenymfer i havet. Svømming i bassenget, bading i sjøen og så rett i badstua. Etterpå spaserer man langs havnepromenaden inn til sentrum. Bra for trivsel, folkehelse og bylivet. Vi er ikke i tvil om at dette vil trekke nye brukere til bassenget, og til handling og opplevelser i sentrum.

Visjonsløse Sortlandspolitikere

I Hadsel har de Hurtigrutens hus ved sjøen. I Andøy kommer The Whale i fjæresteinene. Ved å bygge et basseng i sentrum i fjæra, slik som MDG vil, kan vi få Sortlands svar på disse. Sortlands operahus, om vi vil.

Men dette ønsker ikke Høyre, Rødt, SV, FrP og AP. De vil bygge bassenget i myra i Lamarka. Spa opp CO2 og gi blaffen i sentrum. Det virker som at Arbeiderpartiet sliter med å forstå seg selv. I debatten om kommuneøkonomi, og fremtidig nedgang i folketallet mente varaordfører Tove-Mette Bjørkmo at kommunen må gjøre seg lekker for å tiltrekke seg nye innbyggere. Vi i MDG kunne ikke være mer enige. Men når det kommer til hvordan man gjør seg lekker, ser det ut til å mangle både fantasi og gjennomføringsevne. Ronald Steen i AP sier det rett ut: «Svømmehall har ingenting verken med byutvikling eller andre sånne honnørord som man bruker i denne sammenhengen».

I Arbeiderpartiet er de åpenbart ikke opptatt av sentrumsutvikling, og kaller det honnørord når MDG ønsker å bidra til levende sentrum. Klima og CO2 og sånt, er heller ikke noe AP i Sortland er spesielt opptatte av, skal vi tro Steen. «Skal vi styre unna myra i Sortland, i Vesterålen, i Nord-Norge så får vi ikke gjort mye».

Dette er reine ord for pengene. Like rene som da statsminister Støre svarte dette i den muntlige spørretimen denne uka om bygging i myr: «Vi er opptatte av at vi skal verne myr, å ikke bygge i myr» Velgerne bør merke seg at for Sortland Arbeiderpartiet er klima og byutvikling noe man omtaler i planer, men ser bort fra når politikken besluttes. Hvor fremtidsrettet er det, og hvor attraktivt gjør det Sortland?

Kanskje Sortland AP skal lytte til statsministeren sin? De har jo tross alt forpliktet seg til å kutte 60% av kommunens klimagassutslipp. Foreløpig går det trått, siden Sortland har hatt økning i utslippene de siste to årene. På spørsmål fra MDG i kommunestyret om Sortland AP selv tror på egne klimamål, kom det ikke noe svar. Noen ganger kan det være greit å ikke si noe. Men AP bør ikke la denne anledningen gå fra seg til å skape et mer attraktivt Sortland.

