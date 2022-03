På bakgrunn av administrasjonens forslag til budsjett/økonomiplanforslag 2022 -2025 og artikler på VOL de siste dagene, er det mange som spør seg om administrasjonen velger å føre sin egen politikk, uavhengig av kommunestyret føringer og vedtak. Dette spørsmålet ble også stil i en herværende avis i forbindelse med kommunestyrets budsjettbehandling.

Dersom dette er tilfelle er det et demokratisk problem som kommunestyret og nytilsatt kommunedirektør snarest må ta fatt i.

På VOL trekker administrasjonen for noen dager siden frem badelandsaken, nytt sykehjem på Stokmarknes til 300 mill. og forslag om strukturering som i klartekst betyr nedleggelse av skole- og helsetilbud i distriktene for å spare penger.

Politisk langsiktig styring skjer først og fremst gjennom utarbeidelse av langsiktige planer. Her er vedtatte samfunnsdel i kommuneplanen helt sentral, denne i kombinasjon med bl.a. skolebruksplan, omsorgsplan og økonomiplan for de 4 påfølgende årene. Kommunens økonomireglement slår fast at økonomiplanlegging, både når det gjelder drift og investeringer, skal baseres på økonomiplan og vedtatte plandokumenter. Dette gir føring både for kommunestyret og for administrasjonen.

Ingen av sakene nevnt ovenfor er forankret i kommunalt planvedtak. Kommunal politikk er godt forankret i vedtatte økonomiplaner for påfølgende 4 år, vedtatt både i desember 2020 og i desember 2021. Administrasjonen valgte i sitt budsjettforslaget høsten 2021 på vesentlige områder å se bort fra kommunestyrets føringer og langsiktige prioriteringer. Resultatet ble betegnet som et mageplask under kommunestyrets budsjettbehandling. Kommunestyret valgte langt på vei å overse forslagene om nedleggelser av kommunale tilbud i distriktene, og stadfestet allerede vedtatt politikk.

Så til badelandssaken. Etablering av badeland vil være et svært positiv prosjekt og det forventes at det i all hovedsak må finansieres og driftes i privat regi. Kommunal medvirkning er pr. dato meg bekjent ikke inntatt i noen kommunale planer. Når det gjelder kommunens behov, så vil en med god organisering lett kunne gi et godt svømmetilbud til alle skolelever i kommunen innenfor den kapasitet som finns pr. i dag. Spørsmålet er vel her om transportveien blir uforsvarlig for lang fra Sandnes og Stokmarknes til Melbu. Dersom kommunens økonomi gir rom for dette uten at andre tjenestetilbud blir berørt, bør kommunen etter min mening likevel være positiv til en viss medvirkning.

Det foreligger ingen vedtatte planer om ytterligere strukturering innenfor skolesektoren, etter at ungdomstrinnet på Innlandet og Sandnes er flyttet til Stokmarknes. Tvert imot slår kommunedelens samfunnsdel fast at i Hadsel kommune skal det satser på bosetning og utvikling i hele kommunen, dette innebærer selvfølgelig at et godt kommunalt tjenestetilbud forskole og barnehage må finnes.

Nytt sykehjem er ikke inntatt i økonomiplanen for de neste 4 årene. Tvert imot er det investert mange millioner i bygging av kulvert mellom Thodebo HDO og sykehjemmet og arbeidet med renovering av oppholdsrom og bad er er godt i gang. Hvorvidt nytt sykehjem eller renovering er den beste løsningen, må baseres på en grundig vurdering av behov og alternativer når det gjelder bygningsmasse og sees i et lengre tidsperspektiv.

Administrasjonen flagger et betydelig overforbruk i 2021, dette til tross for en betydelig inntektsøkning. Det skal bli interessant å se om dette skyldes at en på drifts- og investeringssiden har gått ut over de rammer som kommunestyret har satt og som administrasjonen har delegert myndighet til å handle innenfor, eller om overforbruket skyldes uforutsatte forhold. Jeg har her ikke registrer at dette resultatet er flagget i fremlagte økonomirapporter i løpet av året.

Jeg tror vi alle er enig i at kommunen har et for høyt driftsnivå. Så langt har en tatt ut betydelige beløp gjennom nedleggelse av ungdomstrinnet på Innlandet og Sandnes og også gjennom nedleggelse av Hadsel sykehjem.

Ingen politiske parti i Hadsel har gjennom valgprogram, så langt jeg kjenner til, flagget at ytterligere nedleggelse av skole og helse og omsorgstilbud i distriktene basert på økonomiske vurderinger er aktuelle i tiden som kommer.

En ytterligere nedleggelse av skoletilbud vil etter min mening heller ikke løse kommunens økonomiske utfordring.

Driftsnivået må nok først og fremst reduseres gjennom god og grundig planlegging og god økonomistyring. Alle stener må snues i arbeidet med effektivisering av kommunal drift, og fortrinnsvis må dette gjennomføres uten at tjenestetilbudet reduseres.. Eventuell reduksjon i tjenestetilbud bør først og fremst tas ut innenfor «ikke lovfestede» kommunale oppgaver og hvor skole, barnehage og helse og omsorg skjermes.

Vi har et robust og omfattende næringsliv i Hadsel som går godt og stadig etableres det nye arbeidsplasser. Vi kan vise til et omfattende videregående- og høyskoletilbud og vi omgir oss med flotte kultur og fritidstilbud. Turistnæringen er i vekst gjennom etablering av nye opplevelsestilbud og økning av hotellkapasiteten.

Litt flåsete kan det sies at «Hadsel går så det suser». Gjennom gode politiske prosesser og god økonomistyring håper jeg at vi unngå å skape en slik utrygghet og fortvilelse som vi var vitne til etter budsjettfremlegget i høst.

Kommunestyret må tilrettelegge for optimisme og bolyst i hele kommunen og ikke minst skape et godt grunnlag for å rekruttere ungdom inn i politikken.

Det er snart nytt kommunevalg og jeg utfordrer alle hadselværinger til å vise engasjement og følge godt med når de enkelte partier presenterer sitt program for utvikling og styring av hadselsamfunnet.