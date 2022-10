«Ynkelig oppdrettsnæring i kamp mot grunnrente»

Regjeringens forslag om grunnrente for oppdrettsnæringen har satt skikkelig fart på næringens hylekor og nå trues det med mørklegging av kysten, konkurser, utflagging, investeringsstopp osv. Folkeaksjonen registrerer med tilfredshet at alle politiske kommentatorer, redaktører i landets største aviser samt kjente økonomer, støtter opp om forslaget og mener det er på tide at denne skatten kommer.