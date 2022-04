Det nærmer seg 1.mai, og den dagen oppfordrer vi alle til å støtte Norsk Folkehjelps arbeid. Blant Folkehjelpens arbeidsområder er disse de viktigste: Minerydding og nedrustning, som betyr beskyttelse av sivile; og utvikling, demokrati og nødhjelp.

Bildene fra Ukraina viser forferdelige lidelser, død, frykt og ødeleggelse av infrastruktur og landområder. Dette er den største flyktningkrisen i Europa siden 2. verdenskrig. All krig fører til frykt og enorme lidelser mens de pågår, men miner og udetonerte eksplosiver fortsetter å ta liv også etter at bombene har stilnet. Ulovlige klasevåpen har blitt bekreftet brukt i Ukraina, også i byer og tettsteder, der de først og fremst dreper og skader sivile. I tillegg har klasevåpen en høy feilprosent. Et stort antall udetonerte klasebomber blir liggende igjen på bakken. De fortsetter å drepe uskyldige i mange år etter at krigen er over. Norsk Folkehjelp er en av verdens ledende aktører innenfor humanitær mine- og eksplosivrydding og rydder livsfarlige eksplosiver i 20 land, som Syria, Irak og Jemen. Det ryddes fortsatt på Balkan etter krigen som sluttet for 25 år siden. Norsk Folkehjelp jobber i omtrent 35 land, og vil også bidra med sin kompetanse i Ukraina så snart det er mulig.

Når krigen rammer sivile slik den gjør i Ukraina i dag, tvinges millioner av mennesker på flukt. Da er det viktig at Norge tar sin del av ansvaret for å beskytte de som har måtte rømme fra alt de eier. Norsk Folkehjelp er med på å ta imot flyktningene fra Ukraina gjennom drift av akuttmottak, inkluderingsarbeid og annet.

Støtt fagbevegelsens egen solidaritetsorganisasjon på 1.mai!