Det finnes knapt grenser for hvor mye av pengene våre Frp vil bruke på å løse problemer de selv har skapt.

Den typiske Frp-politikken er å privatisere, deregulere og erstatte stat med marked. I 2013 kom Frp til makta og gikk straks i gang med å få opp prisene i kraftmarkedet. Daværende energiminister Tord Lien (Frp) var helt åpen på strømprisen måtte opp, til sterke protester fra både Ap og LO.

Ni år seinere kan vi trygt slå fast at Frp lyktes godt med kraftpolitikken sin. Når så konsekvensene av høyrepolitikken blir synlige, er det nesten ingen grenser for hvor mye av våre felles penger Frp vil bruke for å løse problemene de selv har skapt.

Dagens Næringsliv har regnet seg fram til at Frps strømforslag alene koster 140-150 milliarder kroner (!) og konkluderer med at Frp har «kastet kalkulatoren ut av vinduet».

Slik sett føyer siste utspill fra Frank Sve (Frp) og Marius Aron Nilsen (Frp) seg godt inn i rekka. De retter hard kritikk mot Arbeiderpartiet og Senterpartiet for at vi ikke vil sløse like mye med våre felles verdier som Frp.

Men Arbeiderpartiet synes ikke nødvendigvis det er noen god idé å bruke milliarder på utenlandske selskaper som allerede har skjøvet økte strømkostnader over på kundene sine, eller på bedrifter som går med rekordoverskudd. Vi vil heller bruke pengene på å bygge gode skoler, trygge helsetjenester og en verdig eldreomsorg – og ikke minst hjelpe både enkeltpersoner og bedrifter som har det tøft i møte med strømkrisa.

Og aller viktigst, vi må rydde opp i de underliggende problemene i kraftmarkedet som Frp har bidratt til å skape. Arbeiderpartiet er i full gang med å rydde opp med både å forbedre og forlenge eksisterende ordninger.

I tillegg jobber vi med:

Å sikre fyllingsgraden i vannmagasiner

Eksportrestriksjoner for strøm

Bygging av mer fornybar kraft.

Redusert behandlingstid for nye kraftprosjekt

Da Sve var ordfører i Stranda kommune, ble for øvrig også kalkulatoren hevet ut av vinduet. Etterpå måtte kommunen bruke tiår på å rydde opp etter den elleville pengebruken til Frp.

Politikk handler om å ta valg. Vil du ha Frp-politikken med hemningsløse gaver til norske og utenlandske milliardærer, eller vil du, som Ap, prioritere gode skoler, en trygg eldreomsorg og strømstøtte til dem som faktisk trenger det?