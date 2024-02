Vi lever i en verden med scenarier som jeg i mitt lange liv ikke har kunnet forestille meg at jeg ville oppleve. Scenarier som det var utenkelig at «fredsnasjonen» Norge kunne være delaktig i. Selv krig i all sin destruktive grusomhet hadde sine grenser. I dag er vi vitne til at den ikke har det lenger, og gjennom det avslører et kollektiv etisk forfall i vår del av verden som det mangler enhver verbal mulighet til å beskrive.

«Vestlige verdier»

Det refereres ofte til såkalt vestlige verdier når vi ønsker å understreke vår del av verdens ufeilbarlige/fortreffelige atferd i konflikter. Uansett hvor vestlige de måtte være så finner du disse verdiene definert i de etiske anbefalingene/påbudene i Bibelens Nye Testamente, i litteratur om humanisme og demokrati samt i menneskerettighetserklæringa. Etter 2. verdenskrig er det nedlagt et betydelig arbeid for å få dette nedfelt i signerte FN-/Geneve-dokumenter. Jeg vil ikke fornærme mine lesere ved å gå mer detaljert inn på hvilke spesifikke verdier det dreier seg om.

Valg av metode for konfliktløsing

Konflikter vil alltid oppstå. I dyrekjøpt erkjennelse av at fysisk vold/krig er den mest ødeleggende og kostbare metode som ikke virker, har man altså etter mønster fra sivil rettspraksis oppretta formelle internasjonale fora med rolleforpliktelser. Rolleaktørene i dette systemet er konfliktpartene i tillegg til et meglings-/oppmannsapparat og til slutt, om nødvendig, et domsinstitutt. I stedet for å gjøre seg nytte av ei slik sivilisert tilnærming til dagens utfordringer har våre politikere gjort seg inhabile ved å utvise en atferd som i prinsippet er mer å sammenlikne med et ordensvern på en offentlig fest som utstyrer den part som man måtte favorisere i en batalje, med kniver i stedet for å oppfylle sine forpliktelser om å megle og dømme etter omforente prinsipper.

Scenarier

1. Man kan tenke seg at krigen fortsetter som nå. Folk dreper hverandre, systemer og materielle installasjoner for liv og næring legges i grus. Vi sløser bort enorme ressurser som kunne vært brukt til menneskehetens beste. For ikke å snakke om klimautfordringene. Den parten som kan kreve eierskap til siste stående soldat, har «vunnet».

2. Med bakgrunn i kjente dokumenter signert av Putin er det imidlertid ikke rimelig å forvente at Putin vil la det gå så langt før Russland griper til atomvåpen. USAs/NATOs atomstrategi kjenner vi også. Ingen er så uopplyste at de trenger noen beskrivelse av hva dette vil føre til. Er konflikttemaet verdt det? Når det gjelder nedslaktinga i Midt-Østen, vil jeg ikke bli overraska om framtidas historikere vil måtte ha profesjonell hjelp for traumer etter å ha arbeidet med dette stoffet.

3. En annen ikke ubetydelig dimensjon ved også denne konflikten, er hvordan vi ivaretar vårt omdømme overfor resten av verden. For det første gjør vi vold på alle internasjonale rettsdokumenter som en hel verden har signert... Så demonstrer vi, - sammen med våre venner og nærmeste allierte, at vår omsorg for universelle etiske prinsipper (som vi gjør krav på er spesielt «vestlige»), bare omfatter «vår nærmeste familie».

Vi , - 12,5% av verdens befolkning og 17,7% av verdens landareal, legger videre opp til å «være mest mulig uavhengige av» størstedelen av verden. Hvordan det må bli oppfatta av folk som gjennom århundrer har blitt utplyndra av nettopp vår lille flik av verden, overlater jeg til leser å vurdere.

4. Har man tatt innover seg hva denne konfrontasjonslinja kan føre til i en verden hvor utfordringer som ikke kan løses uten felles innsats, står i kø? Det burde være nok å vise til nødvendigheten av samarbeidet mellom Norge og Russland omkring forvaltninga av felles fiskeressurser og forutsetning for næringsvirksomhet i nord.

En ting er at man har slutta å snakke sammen. Ganske mer alvorlig er det hvordan man i stedet snakker OM. I tillegg til at man tillegger det russiske folk en suspekt folkekarakter, påstås de å styres av et lederskap av gale og/eller onde mennesker. Reaksjonene på det mye omtalte intervjuet med Putin av den amerikanske journalisten er symptomatiske. På forhånd hadde man devaluert journalisten. Etter intervjuet savnet man flere vitale spørsmål? Og Putin hadde ikke kommet med noe utsagn som var verdt å hefte seg ved. Jeg mener vitterlig mot slutten av intervjuet å høre at han var villig til forhandlinger. Den/de som har formulert motstand mot våpenhvile og forhandlinger, er Celensky og de som støtter han.

Jeg opplever det alvorlig for demopkratiet når nyhetsformidlere framstår mer som politiske propagandister enn som profesjonelle journalister. Når det blir nærmest blir framstilt som suspekt at «Putin går på do», må det være grunn til å stusse.

Sluttord

Min konklusjon er at den linja som følges for å løse de katastrofale konflikter vi står overfor i Ukraina og Palestina, må brytes. Man må finne tilbake til visjonene bak de internasjonale verdi- og rettsdokumentene, - menneskerettighetserklæringa, FN-traktaten og Geneve-konvensjonen. Første steg er våpenhvile for å få i gang forhanlinger/megling og om nødvendig, domsavsigelser som det internasjonale samfunn er garantist for. Dessverre har vi stelt oss slik at forhandlingsledere/meglere/dommere må hentes utafor Vesten.