«Skolevegring», kjent som ufrivillig skolefravær, er et gedigent tapsprosjekt både for samfunnet og den enkelte elev. Seks av ti foreldre peker på mobbing som årsak til barnas skolevegring, og forskning viser til psykiske helse og manglende faglig mestring som årsaker. Gjennom ulike elevundersøkelser vet vi at stadig flere elever opplever mobbing og mer stress, og at motivasjonen daler jo eldre elevene blir.

Samtidig kan vi ikke med sikkerhet dokumentere økningen i fraværet, fordi det ikke finnes et nasjonalt fraværsregister i grunnskolen. Når foreldre, forskere og skole-Norge roper varsko om økende ufrivillig skolefravær, mener jeg det er vårt ansvar som politikere å skaffe bedre oversikt over problemet og innføre de tiltakene som skal til for å få elevene tilbake i klasserommet. Derfor mener jeg vi bør få på plass et nasjonalt fraværsregister slik at vi får bedre grunnlag både for å følge opp den enkelte elev, men også følge opp med politiske grep.

Et fraværsregister vil ikke løse fraværsutfordringen i skolen, men vil gi skolene et bedre grunnlag for flere målrettede tiltak. Jeg tror nøkkelen ligger i god oppfølging fra første fraværsdag, og å legge til rette for en mer variert skolehverdag hvor alle elever både trives og lærer mer.

I vår vedtok Stortinget en ny opplæringslov som skal sikre alle en opplæring av høy kvalitet i et trygt læringsmiljø. Nå har skolene bedre regler for en styrket tidlig innsats, en mer tilpasset opplæring for den enkelte elev, og det er lovfestet at skolene skal følge opp elever med fravær. Dette stiller tydelige krav til at kommunene må følge opp ufrivillig skolefravær mer systematisk.

Samtidig har regjeringen, med Arbeiderpartiet, i spissen lansert en kraftpakke mot mobbing med tiltak vi vet har fungert ved mange skoler med dårlig skolemiljø. I neste års statsbudsjett har vi satt av 127 millioner kroner til mer praktisk utstyr som skal hjelpe lærerne å variere undervisningen, vi har gitt 125 millioner kroner til flere fysiske lærebøker og vi gir mer penger til etter- og videreutdanning av lærere i flere av skolens fag. I tillegg sørger vi for 6,9 milliarder kroner mer i frie inntekter til kommunene, slik at kommunene faktisk får rom til å prioritere en god opplæring.

Jeg tror ikke løsningen på å få elevene tilbake i klasserommet ligger i Høyres teste- og måle-skole, men heller i å skape en skole hvor alle elever opplever mestring, god og variert læring, og ikke minst: at de trives i skolehverdagen.

Arbeiderpartiets mål er klart - Vi har ingen elever å miste! Vi vil skape en fellesskole der motivasjonen øker, og mobbingen går ned. En skole med både mer praktisk læring og flere fysiske lærebøker. En skole som styrker hele laget rundt elevene, og hvor lærerne har tid til å se og følge opp hver enkelt elev. Vi har ingen elever å miste.