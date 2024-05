Den 21. februar 2024 ble det sendt ut en e-post til flere enhetsledere i Sortland kommune. Temaet var ferieåpent SFO i juli, og lederne ble bedt om å sjekke med sine ansatte om, når og eventuelt det var behov for åpent SFO i juli måned. Hvilke sektorer fikk tilbud om sommeråpent SFO og har man vurdert SFO i sammenheng med gratis sommerskole? Er det gjort vurderinger fra kommunedirektør rundt behov for sommeråpent SFO for alle innbyggerne i Sortland?

Budsjettvedtaket fra H og Frp bygger på flere forutsetninger, blant annet «det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne, redusere utenforskap» og sikre de som har minst». Er det vurdert et tilbud til alle innbyggere i Sortland? Hvorfor er det ikke lagt opp til politisk avklaring hvem som skal få tilbud om SFO i sommer?

Marius Endre Enoksen Høyre