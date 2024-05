Dette handler om å ta ungdommen på alvor, og lage et enda bedre tilbud

Opposisjonens ønsker å selge Disco Duck for å kunne lage et enda bedre ungdomstilbud i Andøy. Både på kort og lang sikt.

Mandag 13. mai vedtok kommunestyret å selge Disco Duck, etter forslag fra Sp, V, Frp og Høyre. Men vedtaket handlet også om flere punkter:

* Kommunen bes raskt utrede en midlertidig lokasjon for et lignende tilbud.

* Og samtidig starte arbeidet med å finne en permanent løsning for samlingspunkt for barn og unge på Andenes, og om det kan ses i samarbeid med andre prosjekter.

* Det legges til grunn at alle prosesser skjer med god involvering og dialog fra ungdomsråd, Åpen idrettshall og andre involverte.

For disse partiene handler det altså om noe mer enn å selge Disco Duck.

Vi har forståelse for at ungdomsklubben og selve lokalet også betyr mye for mange. Men vi tror de fleste er enige om at dagens bygg er gammelt, uhensiktsmessig og neppe en god løsning for framtidas ungdomsklubb. Andøy kommune er samtidig i en situasjon hvor vi har begrenset økonomi og for mange gamle bygg. Sistnevnte koster mye penger, og reduserer muligheten til å lage nye tilbud.

Å selge Disco Duck kan både gi reduserte driftskostnader – og en salgsinntekt vi kan bruke til å investere i nye og bedre tilbud.

Andøy kommune er for tiden i en meget spesiell situasjon. Den økonomiske situasjonen er alvorlig. Samtidig har vi gjennom blant annet Andøyfondet muligheter til å investere i infrastruktur, næringsutvikling og møteplasser.

Det er ved tidligere politiske behandlinger satt av midler i Andøyfondet til møteplasser og andre funksjoner. Her kan det finnes muligheter til å etablere en ny og bedre ungdomsklubb, som kanskje kan ses i sammenheng med andre møteplasser og funksjoner.

Jo bedre ressurser og bredere samarbeid vi kan få til rundt et slikt prosjekt – desto bedre kan resultatet bli. Men da tror vi også det er riktig å selge Disco Duck nå. For å bruke minst mulig penger på et gammelt hus. Og få mest mulig trykk på et samarbeid om et nytt tilbud.

Selvsagt i nært samarbeid og tett dialog med ungdommene. Det må være en forutsetning.

Når det gjelder ungdomsrådet: Vi er helt enige i at et nytt råd burde vært valgt for lenge siden. Valg av ungdomsråd har vært etterspurt flere ganger. Opposisjonen vurderer nå å stille et formelt spørsmål for å få fortgang i denne saken.

Og så snart det skjer, håper vi ungdomsrådet blir invitert i kommunestyret for å diskutere viktige saker og spørsmål som dette.