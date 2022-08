Hva skal til for å forsvare landsdelen?

En geopolitisk krise kan være i ferd med å bygge seg opp i nord. Landsdelen avfolkes og skriker etter arbeidskraft og et grønt skifte. Hva kan gjøres?

Under Arendalsuka er Nordområdesenteret ved Handelshøgskolen Nord universitet i Bodø med på å arrangere debatter rundt dette med blant annet generalløytnant Yngve Odlo fra Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan, regionsdirektør i NHO Nordland, Daniel Bjarmann-Simonsen, fylkesrådsleder i Nordland fylkeskommune Thomas Norvoll, Terje Nohr Olsen fra Bodø 2024 og Lill Sverresdatter som er forbundsleder i Norsk sykepleierforbund

Arrangementet er en del av samarbeidsprosjektet Nordområdepartnerskapets (se faktaboks). Prosjektet skal fremme nordområdene og internasjonalt og nasjonalt samarbeid i nord som tema.

Sjelden på dagsorden

Direktør ved Nordområdesenteret, professor Frode Mellemvik, påpeker at nordområdene sjelden blir satt på dagsorden ved større arrangement utenfor Nord Norge.

– Nordområdene representerer verdier som er helt nødvendig for å sikre velstand og velferd for hele nasjonen i fremtida. Det er derfor særdeles viktig at utfordringene i nordområdene blir satt på dagsorden på viktige nasjonale arenaer. Dette har Nordområdepartnerskapet fått til under Arendalsuka. Håpet er at dette skal bidra til større nasjonalt engasjement når det gjelder å finne løsninger på utfordringene i nordområdene.

30 år samarbeid har blitt satt på vent

Regjeringen fastslår i Hurdalspallformen at Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde. Ifølge nordområdemeldingen som ble lagt fram av Solberg-regjeringen i 2020 er nordområdene Norges viktigste satsingsområde for verdiskaping i framtiden. Likevel står utfordringene i kø.

Russlands angrep på Ukraina har satt på vent det meste av det samarbeidet som har blitt bygget opp mellom Norge og Russland de siste tretti årene. Dette har forsterket det allerede store geopolitiske spillet mellom verdens stormakter om ressurser og forsvar i Arktis, og i områdene utenfor Kyst-Norge.